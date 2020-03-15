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Надя Дорофєєва розповіла, що їй не подобалося у співпраці з продюсерами

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Надя Дорофєєва / Instagram / @ nadyadorofeeva

11 березня 2020 року гурт "Время и Стекло" припинив своє існування. Солістка дуету Надя Дорофєєва розповіла, що під час співпраці з продюсерами їй не завжди подобався стиль гурту.

Надя та Позитив шокували прихильників новиною про те, що колектив завершив свою кар'єру. У відвертому інтерв'ю Катерині Осадчій для програми "Світське життя" вони розповіли про творчий шлях, симпатію один до одного, а також Надя зізналася, чим була незадоволена під час співпраці з продюсерами.

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Дует "Время и Стекло" проіснував 10 років. За цей час стиль виконавців кардинально змінився. У "Світському житті" згадали концертні образи музикантів та фрагменти з відеокліпів різної давності. Надя та Позитив зазначили, що архівні фото та відео викликають у них сміх.

Дорофєєва зізналася, що насправді була незадоволена таким стилем, проте не наважувалася сказати про це продюсерам.

Коли ми починали кар'єру, наші продюсери теж ставали продюсерами, ми ставали тільки артистами. Коли мені щось не подобалося, я навіть не могла це сказати. Ось коли нам було по 20-22 роки – забагато макіяжу. Можливо, хотіли, щоб я мала більш дорослий вигляд, але зараз ми усі зрозуміли, що не треба цього робити. Потрібно берегти молодість та кайфувати від неї наповну,
– розповіла артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Гурт "Время и Стекло" у програмі світське життя: дивіться відео онлайн

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: Время и Стекло Надя Дорофєєва LifeStyle
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