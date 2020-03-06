Надя Дорофєєва розповіла, як проводить час з користю: мотиваційні поради від зірки
Солістка гурту "Время и Стекло" як ніхто інший з українських знаменитостей знає про насичений графік. Переїзди під час гастрольних турів займають багато часу, проте Надя Дорофєєва відшукала метод, як ефективно використовувати час у дорозі та поділилася порадами з прихильниками.
Популярна співачка досить активно розвиває особистий блог у соціальних мережах. Вона часто публікує світлини, афішуючи особисте життя. Не менш відверто Надя Дорофєєва розповіла про власні мотиваційні методи, які дозволяють їй тримати себе в емоційному тонусі.
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На особистій сторінці в інстаграмі виконавиця розповіла, що лише нещодавно полюбила аудіокниги. Вона досить часто переймається історією героїв та емоційно реагує на сюжетні повороти, подібно до того, як люди розмовляють з телевізором – сперечаються та висловлюють власне ставлення до ситуації. Зірка зізналася, що раніше обожнювала детективи, а тепер надає перевагу мотиваційній літературі. Як запевнила співачка, ефект від неї приголомшливий – вона надихає і дає більше сил та енергії, ніж тренування в залі.
Тепер, у мене немає відчуття, що в дорозі я втрачаю час. Тепер все навпаки. Іноді я навіть чекаю, коли ж я опинюсь в машині і послухаю щось, що мене надихне,
– розповіла Надя Дорофєєва.
Солістка "Время и Стекло" хоче, аби її позитивний життєвий досвід повпливав і на саморозвиток її прихильників. Тому Надя Дорофєєва підготувала власний топ мотиваційних порад, які допоможуть віднайти натхнення кожному.
- Не лінуватися
- Кохати
- Багато працювати
- Не боятися вирізнятися серед інших
- Робити те, що корисно
- Намагатися харчуватися правильно
- Більше думати про себе і своїх близьких
- Перевіряти здоров'я
- Читати
- Зустрічати нових і цікавих людей
- Не триматися за тих, кому ти не потрібен
- Слухати музику: стару та нову
- Не ставити собі рамок
- Цінувати процес
- Не боятися йти вперед