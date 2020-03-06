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Надя Дорофєєва розповіла, як проводить час з користю: мотиваційні поради від зірки

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Надя Дорофєєва дала мотиваційні поради / Instagram / @nadyadorofeeva

Солістка гурту "Время и Стекло" як ніхто інший з українських знаменитостей знає про насичений графік. Переїзди під час гастрольних турів займають багато часу, проте Надя Дорофєєва відшукала метод, як ефективно використовувати час у дорозі та поділилася порадами з прихильниками.

Популярна співачка досить активно розвиває особистий блог у соціальних мережах. Вона часто публікує світлини, афішуючи особисте життя. Не менш відверто Надя Дорофєєва розповіла про власні мотиваційні методи, які дозволяють їй тримати себе в емоційному тонусі. 

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На особистій сторінці в інстаграмі виконавиця розповіла, що лише нещодавно полюбила аудіокниги. Вона досить часто переймається історією героїв та емоційно реагує на сюжетні повороти, подібно до того, як люди розмовляють з телевізором – сперечаються та висловлюють власне ставлення до ситуації. Зірка зізналася, що раніше обожнювала детективи, а тепер надає перевагу мотиваційній літературі. Як запевнила співачка, ефект від неї приголомшливий – вона надихає і дає більше сил та енергії, ніж тренування в залі. 

Тепер, у мене немає відчуття, що в дорозі я втрачаю час. Тепер все навпаки. Іноді я навіть чекаю, коли ж я опинюсь в машині і послухаю щось, що мене надихне,
– розповіла Надя Дорофєєва. 

Солістка "Время и Стекло" хоче, аби її позитивний життєвий досвід повпливав і на саморозвиток її прихильників. Тому Надя Дорофєєва підготувала власний топ мотиваційних порад, які допоможуть віднайти натхнення кожному.

  1. Не лінуватися
  2. Кохати
  3. Багато працювати
  4. Не боятися вирізнятися серед інших
  5. Робити те, що корисно
  6. Намагатися харчуватися правильно
  7. Більше думати про себе і своїх близьких
  8. Перевіряти здоров'я 
  9. Читати
  10. Зустрічати нових і цікавих людей
  11. Не триматися за тих, кому ти не потрібен
  12. Слухати музику: стару та нову 
  13. Не ставити собі рамок
  14. Цінувати процес
  15. Не боятися йти вперед
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Надя Дорофєєва
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