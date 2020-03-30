Надя Дорофєєва та Володимир Дантес влаштували романтичну фотосесію на ліжку

Популярна українська виконавиця Надя Дорофєєва та її чоловік Володимир Дантес знайшли для себе чудове заняття . Зіркове подружжя замилувало мережу романтичними кадрами з фотосесії на ліжку.

У карантині можна знайти і позитивну сторону. Цей час варто використати з користю для себе та рідних. Надя Дорофєєва та Володимир Дантес продемонстрували чудове заняття, яке допоможе підняти настрій та залишить приємні спогади. Закохані фотографувалися на вебкамеру. Ніжні світлини артистка опублікувала на особистій сорінці в інстаграмі.

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На незвичайних знімках зірки позують у стильних костюмах бежевого кольору. Подружжя зображене, стрибаючи на ліжку, сміючись та бешкетуючи. Окрім цього, на чарівних кадрах вони демонструють ніжність, кохання та романтичну атмосферу, яка панує між ними.

Автором милих фотографій, які були зроблені для спеціального проєкту журналу Elle та MOZGI Entertainment стала Катерина Кондратьєва.

Творчість + карантин = кохання. Справжнісінька та чесна фотосесія через вебкамеру!

– написала в публікації Надя.



Закохані Надя Дорофеєєва та Володимир Дантес / Instagram / @nadyadorofeeva



Ніжний поцілунок Наді та Володимира / Instagram / @nadyadorofeeva



Дорофєєва та Дантес позують на ліжку / Instagram / @nadyadorofeeva



Надя Дорофєєва та Володимир Дантес у фотосесії на ліжку / Instagram / @nadyadorofeeva



Зіркове подружжя влаштувало фотосесію на вебкамеру / Instagram / @nadyadorofeeva