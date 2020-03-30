Надя Дорофєєва та Володимир Дантес влаштували романтичну фотосесію на ліжку
Популярна українська виконавиця Надя Дорофєєва та її чоловік Володимир Дантес знайшли для себе чудове заняття . Зіркове подружжя замилувало мережу романтичними кадрами з фотосесії на ліжку.
У карантині можна знайти і позитивну сторону. Цей час варто використати з користю для себе та рідних. Надя Дорофєєва та Володимир Дантес продемонстрували чудове заняття, яке допоможе підняти настрій та залишить приємні спогади. Закохані фотографувалися на вебкамеру. Ніжні світлини артистка опублікувала на особистій сорінці в інстаграмі.
Читайте також: Надя Дорофєєва назвала улюблені фільми та серіали для карантину: що радить подивитись зірка
На незвичайних знімках зірки позують у стильних костюмах бежевого кольору. Подружжя зображене, стрибаючи на ліжку, сміючись та бешкетуючи. Окрім цього, на чарівних кадрах вони демонструють ніжність, кохання та романтичну атмосферу, яка панує між ними.
Автором милих фотографій, які були зроблені для спеціального проєкту журналу Elle та MOZGI Entertainment стала Катерина Кондратьєва.
Творчість + карантин = кохання. Справжнісінька та чесна фотосесія через вебкамеру!
– написала в публікації Надя.
Закохані Надя Дорофеєєва та Володимир Дантес / Instagram / @nadyadorofeeva
Ніжний поцілунок Наді та Володимира / Instagram / @nadyadorofeeva
Дорофєєва та Дантес позують на ліжку / Instagram / @nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес у фотосесії на ліжку / Instagram / @nadyadorofeeva
Зіркове подружжя влаштувало фотосесію на вебкамеру / Instagram / @nadyadorofeeva
Читайте також
-
Дональд Трамп заявив, що уряд не виділятиме коштів на охорону принца Гаррі та Меган Марклсьогодні , 09:32
-
З днем народження: красиві привітання у прозі та віршахсьогодні , 10:19
-
Як правильно варити бануш: рецепти у фото та відеосьогодні , 15:16
-
Хворого на коронавірус Пласідо Домінго виписали з лікарні після ускладнень, – ЗМІсьогодні , 11:02
-
Лауреат премії Греммі Джо Діффі помер від коронавірусусьогодні , 10:05
-
Тілль Ліндеманн вперше кумедно відреагував на чутки про коронавіруссьогодні , 13:42