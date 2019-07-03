Надя Дорофєєва знялась для чоловічого журналу: спекотні фото

Українська співачка Надя Дорофєєва стала запрошеною зіркою нового випуску журналу XXL. Компанію їй склав колега по гурту "Время и Стекло" Позитив (Олексій Завгородній).

Літній випуск журналу XXL вже поступив у продаж, а у мережі з'явились результати стильної фотосесії за участю знаменитого дуету – Наді Дорофєєвої та Позитива.

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На опублікованих фото видно, що артисти приміряли пляжні вбрання. Зокрема, Позитив постав перед камерою у літніх сорочках та підкочених штанах. А от Надя Дорофєєва покрасувалась у білому та червоному купальниках, підкресливши свої пишні форми. Окрім цього, співачка вбрала сексуальні міні-сукні, а на одному фото постала топлес, прикривши оголені груди руками.

Коротко про те, як ми з Позитивом бачимо сексуальну фотосесію,

– з гумором прокоментувала знімки Надя Дорофеєва.

Відомо, що учасники популярного гурту "Время и Стекло" обговорили з журналістами запланований концерт у Палаці Спорту та творчість. Запрошеним головним редактором був бізнесмен та банкір Дмитро Дубілет.



Надя Дорофєєва та Позитив у звабливій зйомці / Фото XXL

У минулому випуску чоловічого журналу XXL головною зіркою була співачка Міша Романова. Перед цим її місце зайняли телеведучий Дмитро Комаров, співачка Анастасія Кумейко (DJ Nana) та акторка Іванна Онуфрійчук.