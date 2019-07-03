Надя Дорофєєва знялась для чоловічого журналу: спекотні фото

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Надя Дорофєєва знялась для чоловічого журналу XXL
Надя Дорофєєва знялась для чоловічого журналу XXL / xxl.ua

Українська співачка Надя Дорофєєва стала запрошеною зіркою нового випуску журналу XXL. Компанію їй склав колега по гурту "Время и Стекло" Позитив (Олексій Завгородній).

Літній випуск журналу XXL вже поступив у продаж, а у мережі з'явились результати стильної фотосесії за участю знаменитого дуету – Наді Дорофєєвої та Позитива. 

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На опублікованих фото видно, що артисти приміряли пляжні вбрання. Зокрема, Позитив постав перед камерою у літніх сорочках та підкочених штанах. А от Надя Дорофєєва покрасувалась у білому та червоному купальниках, підкресливши свої пишні форми. Окрім цього, співачка вбрала сексуальні міні-сукні, а на одному фото постала топлес, прикривши оголені груди руками. 

Коротко про те, як ми з Позитивом бачимо сексуальну фотосесію,
– з гумором прокоментувала знімки Надя Дорофеєва. 

Відомо, що учасники популярного гурту "Время и Стекло" обговорили з журналістами запланований концерт у Палаці Спорту та творчість. Запрошеним головним редактором був бізнесмен та банкір Дмитро Дубілет. 


Надя Дорофєєва та Позитив у звабливій зйомці / Фото XXL

У минулому випуску чоловічого журналу XXL головною зіркою була співачка Міша Романова. Перед цим її місце зайняли телеведучий Дмитро Комаров, співачка Анастасія Кумейко (DJ Nana) та акторка Іванна Онуфрійчук. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Надя Дорофєєва
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