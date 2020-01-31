Надя Доровєєва змінила колір волосся: ефектне фото

Популярна українська співачка, учасниця дуету "Время и Стекло" Надя Дорофеєєва змінила імідж. Попри зміну кольору волосся зірка не зрадила своєму стилю і зачіску залишила такою, як була.

Зіркове подружжя Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса проводило зимову відпустку у сонячній Домінікані. Повернувшись із теплих країв, Надя вирішила змінити колір волосся. Результатом перевтілення знаменитість поділилася на своїй сторінці в інстаграмі.

Читайте також: Андре Тан назвав трендові кольори сезону весна-літо 2020: що буде актуальним

Надя довго ніжилася на спекотному сонці та купалася в соленій воді, тому волосся пошкодилося. По поверненню до Києва зірка відправилася в салон, щоб врятувати свої локони.

Тепер у Наді Дорофєєвої шоколадний колір волосся з трішки світлішими кінчиками. Зірка також трішки змінила довжину і після процедур у майстра її коси сяють красою.