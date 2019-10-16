Надзвичайно жіночна: Маша Єфросиніна вперше опублікувала фото без білизни

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Маша Єфросиніна опублікувала відверте фото
Маша Єфросиніна опублікувала відверте фото / Elle

Відома українська телеведуча та блогер Маша Єфросиніна опублікувала у своєму інстаграмі фото без білизни. Відомо, що знаменитість не любить відверті фото та майже ніколи не одягається у провокативне вбрання, втім світлина вийшла дуже ніжною.

Новою світлиною 40-річна телеведуча неабияк вразила своїх шанувальників. Гаряче фото неабияк підкреслило струнку фігуру знаменитості. На ньому зірка позує перед фотоапаратом в обтягуючих легінсах. Оголене тіло прикрашають аксесуари, які додають образу жіночності.

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Шанувальники засипали фото позитивними відгуками. "Ви неймовірна жінка", "Яка красива", "Фото просто супер", "Нереальна", "Українська Моніка Беллуччі", "Марія – ви неймовірна", "Жіночність і нічого зайвого", – написали прихильники під дописом телеведучої.


Нове фото Маші Єфросиніної / @mashaefrosinina

Світлину в інстаграмі зірка підписала одним словом – "Невидане". Відомо, що Маша Єфросиніна у травні 2019 року прикрасила обкладинку українського глянцю Elle. Відтак телеведуча приберегла відверту світлину з фотосесії, якою і поділилася зі своєю аудиторією.

На кадрах глянцю Elle телеведуча продемонструвала ідеальну фігуру та пластичність.

Телеведуча на кадрах глянцю Elle
Телеведуча на кадрах глянцю Elle

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Маша Єфросиніна
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