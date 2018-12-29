Нагороди та багатомільйонні прибутки: все про рекорди українського кіно у 2018 році

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Українське кіно у 2018 році
Українське кіно у 2018 році / Фото з відкритих джерел

У 2018 році українське кіно поставило рекорд за роки незалежності – понад 30 повнометражних фільмів українського виробництва вийшли у прокат. З них 22 картини фінансово підтримала держава.

Загальні касові збори українських стрічок склали приблизно 200 мільйонів гривень.

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Також українські фільми виходили у прокат за кордоном, мали номінації та перемоги на міжнародних кінофестивалях. Найтитулованіший – "Донбас" Сергія Лозниці, хоч і у шорт-ліст кінопремії "Оскар" не потрапив.

Донбас кіно українсье кіно
Фільм "Донбас"

"Донбас" отримав нагороду за кращу режисуру на Каннському кінофестивалі в конкурсній програмі "Особливий погляд", а також перемоги на Індійському, Каїрському міжнародних кінофестивалях та Фестивалі європейського кіно в Севільї. 

Має фестивальний успіх і створений у копродукції з Францією та Ісландією фільм "Гірська жінка: на війні". Він отримав нагороду в Каннах, на Гамбурзькому кінофестивалі та "Корону Карпат".

Гірська жінка: на війні кіно українське кіно
Фільм "Гірська жінка: на війні"

Дебютний фільм Романа Бондарчука "Вулкан" переміг на фестивалі в Єревані, Марокко та Індії. Схвальні відгуки отримав і фільм Марисі Нікітюк "Коли падають дерева". Це доводять численні номінації на Берлінському кінофестивалі.

Коли падають дерева кіно
Фільм "Коли падають дерева"

Анімаційний фільм "Викрадена принцеса" гастролює світом: Китай, країни Центральної Америки, Іспанія, Південно-Африканська Республіка та Південна Корея побачать український фільм.

Уперше фільм повернув кошти Держкіно, виділені на виробництво. Творці "Скаженого весілля" перерахували понад мільйон гривень агентству та ще й 150 тисяч гривень від інвестиційного прибутку. Також повністю окупилися у прокаті комедії "Свінгери" та "Дзідзьо перший раз".

З'явилися перші паростки недорогих комедій. Вони можуть окупитися, всі інші – це не зроблять, бо вони дорожче коштують у виробництві,
– наголосив голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко.

Не обійшлося без скандалу. Зі стрічки про Василя Стуса ледь не зникла сцена суду – епізод з Віктором Медведчуком, який був адвокатом поета. Спочатку творці фільму сказали, що таким чином хотіли скоротити хронометраж. Інша версія, нібито телефонували від Медведчука з вимогою не показувати його у фільмі.

Путін Кум Путіна Медведчук Стус фільм про Стуса
Віктор Медведчук був адвокатом Василя Стуса

А згодом адвокат кума Путіна навіть погрожував судом, якщо Медведчука покажуть "не так", як йому хочеться. Результат побачимо на екранах вже у лютому наступного року.

Я вже бачив сцену суду над Стусом, яка була знята. Там є адвокат Василя Стуса і вони кажуть репліки, які казали відповідно до протоколу судового засідання,
– розповів Пилип Іллєнко.

Вперше відбулася церемонія нагородження премією кінокритиків "Кіноколо". Другий рік поспіль були нагороджені і кращі кінематографісти премією "Золота Дзига".

В 2019 році вийде унікальний фільм "Номери" Олега Сенцова за його п'єсою. Це буде перша стрічка в Україні, яка створюється без фізичної присутності режисера, а через листування.

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Кінематограф обертів не збавляє – вже заплановано більше двох десятків прем'єр. Уряд збільшив фінансування, виділивши мільярд гривень на 2019 рік.

Дивіться відео про розвиток українського кіно у 2018 році: 

 

Автор: Єлизавета Герасимюк
Теги: LifeStyle Новини України Кіно Нагороди
Джерело: 24 канал
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