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Накипіло: Слава Камінська нагадала правила спілкування

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Слава Камінська
Слава Камінська / Instagram / @babaslavka

Популярна українська співачка, учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська вирішила висловитися з того приводу, що багато людей намагаються підлаштовуватися під думку інших або ж егоїстично ставляться до тих, хто їх оточує. Знаменитість нагадала прості правила спілкування.

Слава Камінська на карантині долучилася до числа тих зірок, які багато часу приділяють спілкуванню з прихильниками. Вона часто ділиться своїми думками та одкровеннями. Декілька годин тому на її особистій сторінці в інстаграмі з'явився допис, у якому вона порушила питання людського спілкування.

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Слава опублікувала яскраву світлину, зроблену на вулиці. Вона позує у стильному вбранні, яке складається із футболки з зображенням акторів культового серіалу "Друзі" та джинсової куртки. Серед аксесуарів виконавиця обрала трендову вельветову кепку пісочного кольору. Волосся артистки ніжно спадає на обличчя, де сяє макіяж в природних тонах. Голову Камінська злегка повернула в бік і дивиться в далечінь задумливим поглядом. 

Когнітивний дисонанс: чому люди не показують свою справжню сутність? Одна частина людей підлаштовується під думку інших, наступаючи на горло власним інтересам або кордонам. Інша – егоїстично і зверхньо, надівши на себе корону, намагаються здаватися важливішими і впевненішими, демонструючи свою перевагу,
– написала під фото Слава. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

Також співачка нагадала прості правила, які роблять спілкування комфортним та невимушеним.

Правила спілкування від Слави Камінської

  1. Всі люди однакові. Із двома руками і двома ногами. З усіма треба спілкуватися з повагою і на рівних.
  2. Поганих людей не буває. Бувають обставини, в які потрапила людина в дитинстві чи протягом життя. У будь-якому випадку, емпатія і терпимість усім допоможуть. 
  3. Потрібно називати речі своїми іменами, без нещирості та фальші. Людям властиво лицемірити, проте не можна переходити межу. 
  4. Перш, ніж одягнути корону, варто згадати про те, що зарозумілість і гординя ще ніколи не зробили цей світ кращим.
Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle Слава Камінська LifeStyle
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