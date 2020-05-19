Накипіло: Слава Камінська нагадала правила спілкування
Популярна українська співачка, учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська вирішила висловитися з того приводу, що багато людей намагаються підлаштовуватися під думку інших або ж егоїстично ставляться до тих, хто їх оточує. Знаменитість нагадала прості правила спілкування.
Слава Камінська на карантині долучилася до числа тих зірок, які багато часу приділяють спілкуванню з прихильниками. Вона часто ділиться своїми думками та одкровеннями. Декілька годин тому на її особистій сторінці в інстаграмі з'явився допис, у якому вона порушила питання людського спілкування.
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Слава опублікувала яскраву світлину, зроблену на вулиці. Вона позує у стильному вбранні, яке складається із футболки з зображенням акторів культового серіалу "Друзі" та джинсової куртки. Серед аксесуарів виконавиця обрала трендову вельветову кепку пісочного кольору. Волосся артистки ніжно спадає на обличчя, де сяє макіяж в природних тонах. Голову Камінська злегка повернула в бік і дивиться в далечінь задумливим поглядом.
Когнітивний дисонанс: чому люди не показують свою справжню сутність? Одна частина людей підлаштовується під думку інших, наступаючи на горло власним інтересам або кордонам. Інша – егоїстично і зверхньо, надівши на себе корону, намагаються здаватися важливішими і впевненішими, демонструючи свою перевагу,
– написала під фото Слава.
Також співачка нагадала прості правила, які роблять спілкування комфортним та невимушеним.
Правила спілкування від Слави Камінської
- Всі люди однакові. Із двома руками і двома ногами. З усіма треба спілкуватися з повагою і на рівних.
- Поганих людей не буває. Бувають обставини, в які потрапила людина в дитинстві чи протягом життя. У будь-якому випадку, емпатія і терпимість усім допоможуть.
- Потрібно називати речі своїми іменами, без нещирості та фальші. Людям властиво лицемірити, проте не можна переходити межу.
- Перш, ніж одягнути корону, варто згадати про те, що зарозумілість і гординя ще ніколи не зробили цей світ кращим.