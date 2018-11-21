Налякана Енн Гетевей та зваблений Меттью Макконехі в новому трейлері фільму "Море спокуси"

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Енн Гетевей в фільмі ""оре спокуси"
Енн Гетевей в фільмі ""оре спокуси" / Скріншот з відеоролика

Голлівудська 36-річна акторка Енн Гетевей змінила образ із брюнетки в блондинку, щоб зіграти головну роль у фільмі "Море спокуси" разом з Меттью Макконехі. В мережі з’явився останній трейлер перед виходом стрічки в прокат.

Останній трейлер "Море спокуси" з’явився у YouTube. Головні ролі в кінострічці зіграли світловолоса Енн Гетевей та Меттю Макконехі.

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За сюжетом, Карен, яку грає Енн Гетевей, уривається в спокійне та безтурботне життя свого колишнього чоловіка Бейкера Ділла (Меттью Макконехі). Раніше по своїй дурості вона покинула його заради багатого та розкішного життя. Однак не все виявилось так безхмарно. Її новий обранець, хоч і мільйонер, водночас жорстокий тиран. Тому Карен звертається до колишнього коханого з проханням вбити її теперішнього чоловіка. Ділл запідозрює, що в ситуації жінки не все так просто, коли в його житті теж починають відбуватись дивні речі. Мимоволі він став учасником небезпечної гри, в якій від кожного його вибору залежить, чи житиме він далі.

Дивіться останній трейлер до фільму "Море спокуси" (відео):

 

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: 24 канал
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