Нам завжди весело, – модель Міранда Керр відверто розповіла про подружнє життя

Знаменита модель Міранда Керр невдовзі втретє стане мамою. Перед пологами зірка погодилась поспілкуватись з журналістами та розповіла, як вона проводить будні зі своїм чоловіком Еваном Шпігелем.

Як розповіла манекенниця US Weekly, чимало прихильників уявляють, що Міранда Керр купається у розкоші та ні в чому не відмовляє своїм синам Флінну та Харту. Однак модель запевняє, що навпаки: її родина живе досить скромно по голлівудських мірках та здебільшого проводить час вдома.

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Еван любить готувати барбекю на вихідних. Він робить відмінні бургери і соус гуакамоле. Тому наші домашні вечірки – це завжди весело і смачно! Здебільшого ми сидимо вдома. Ми дійсно насолоджуємося найпростішими речами: відпочинком наодинці, сімейними пікніками, часом, проведеним біля басейну або на прогулянці,

– розповіла Міранда Керр.

Не оминула знаменита модель й теми виховання дітей. Міранда Керр залюбки розповіла про 8-річного Флінна, народженого у попередньому шлюбі з Орландо Блумом. За її словами, хлопчик чудово ладнає з її новим чоловіком та приєднується до занять йогою.

"Десь раз на тиждень ми займаємося сімейною йогою. Флінн дуже захоплюється практиками. Ми почали навчати його різним асанам змалку. Тепер він може спокійно сидіти і медитувати упродовж декількох хвилин. Він дуже пишається цим своїм умінням. Я ж думаю, що йога йде йому на користь", – поділилась Міранда Керр.

Що відомо про особисте життя Міранди Керр?Модель Міранда Керр стала поки єдиною жінкою, яка зуміла повести до вівтаря знаного ловеласа Орландо Блума. Їхнє таємне весілля відбулось у 2010 році, а вже за рік у пари народився єдиний син Флінн. Однак стосунки з голлівудським актором тривали недовго: постійні зйомки Орландо призвели до розлучення.



У 2015-му Міранда закрутила роман із автором додатку Snapchat та бізнесменом Еваном Шпігелем. Офіційно пара одружилась за 2 роки. після чого в них народився син Харт. Наразі зіркове подружжя очікує на появу другої спільної дитини.