Намагався достукатися до доньки: батько Меган Маркл назвав принца Гаррі зарозумілим

Скандальний Томас Маркл намагається підібрати різні шляхи, аби досягти примирення зі своєю донькою Меган, яка стала членом королівської сім'ї. Однак цього разу його вибір припав на менш вдалий підхід. Він звинуватив чоловіка своєї дочки принца Гаррі в зарозумілості і пообіцяв стояти на своєму, поки він з ним не поговорить.

Напередодні католицького Різдва Томас Маркл поділився зворушливими різдвяними листівками, які йому надсилала його молодша дочка і заявив, що надіється отримати таку ж цього року. Пізніше він звертався до королеви Єлизавети ІІ з проханням допомогти налагодити стосунки з Меган. Однак, ймовірно, все сталося не так, як цього бажав батько Меган Маркл ігнорування 37-річної доньки неабияк розлютило його.

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Про нову скандальну заяву батька Меган Маркл повідомило видання The Sun. Не отримавши листівки на Різдво і привітання з Новим роком від дочки 74-річний Томас Маркл вирішив діяти рішуче і дав нове інтерв'ю, в якому висловив свою думку про принца Гаррі і сказав, що не відступиться, поки той не погодиться поговорити з ним.

Батька Меган Маркл заявив, що не розуміє, чим заслужив таке ставлення від доньки, адже він був для неї хорошим батьком.

Все це повинно було стати одним із тих моментів, якими б я пишався. Але стало сном жахів, допомогти прокинутися від якого може тільки королівська сім'я і Меган. Вони можуть просто зателефонувати мені. Я до сих пір не можу навіть уявити, чим заслужив таке ставлення від дочки. Я був хорошим батьком і не робив нічого поганого. Деякі батьки сокирою вбивають по 19 чоловік, а їх доньки все одно навідуються до них. Незрозуміло, чому Меган ставитися до мене так,

– заявив Томас Маркл.

Після цього батько Меган Маркл вирішив гучно висловитися про свого зятя принца Гаррі, назвавши його зарозумілим. "Він така ж людина, як і всі ми, але я переконаний, що він відчуває свою перевагу над навколишніми, вирішуючи, з ким говорити, а з ким ні. І я не можу з цим змиритися. Все це схоже на зарозумілість з його боку", – продовжив 74-річний чоловік.

Також він додав, що не збирається зупинятися і, можливо, трохи заспокоїться лише тоді, коли принц Гаррі і Меган захочуть поговорити з ним.



Меган Маркл, її мама Доріа Редлан і батько Томас / The Sun

Томас Маркл не втримався і від коментаря стосовно чуток про конфлікти своєї дочки і герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон. Він запевнив, що це абсолютні нісенітниці і він не вірить, що Меган Маркл здатна на таке.

Меган не заслуговує таких звинувачень. Я твердо переконаний, що вона не робила і третини того, в чому її звинувачують. І ніколи не куплюся на те, що вона довела Кейт до сліз. Хоча б тому, що Кейт сильніша жінка. Вона знаходиться у більш високому положенні, ніж Меган. До того ж, вона мати-героїня. Я не бачу Кейт слабкою. Жодна жінка не вискакує з лікарні відразу ж після пологів. Тому вона навряд чи когось боїться. І я не вірю, що Меган намагається нашкодити їй в будь-якій формі. Але зараз я не можу просто подзвонити дочці і запитати: "Що відбувається? Чим я можу допомогти?",

– заявив Томас Маркл.

Також він додав, що має намір написати книгу, в якій розповість про щасливі роки життя з Меган і свої теплі спогади про її дорослішання. На завершення від сказав, що дочка була великою частиною його життя поки не зустріла принца Гаррі. Але він не чекає жалості від неї, а просто мріє про примирення.