Намальована гра: у Києві відкриється незвичайна виставка PictoricBox

18 грудня у Києві відбудеться презентація художньо-ігрового проекту PictoricBox. Його автори – група ілюстраторів Pictoric – представлять глядачам 100 ілюстрацій, маленькі копії яких стали основою настільної гри.

Серед авторів, які створювали ілюстрації – Анна Сарвіра, Олег Грищенко, Тетяна Денисенко, Поліна Дорошенко, Анна Іваненко, Женя Полосіна, Олена Старанчук, Анна Андреєва, Юлія Тверітіна, Валерій та Олена Тихонюк, Ілля Угнівенко.

Кожна робота проекту PictoricBox – на кшталт відкритому коду у програмному забезпеченні, де зміст "прописує" сам глядач. Яскраві ілюстрації з великою кількістю деталей, а також різноманітна стилістика авторів, створюють цілісну і зачаровуючу експозицію. Як зізнаються самі ілюстратори, головною ідеєю при створенні робіт стала воля фантазії – як художньої, так і тієї, що її відчуватиме кожен глядач.



PictoricBox: дивіться у майбутнє

Щоб глибше занурити відвідувачів виставки у світ PictoricBox, у залі експозиції працюватиме спеціальна ігрова зона PictoricBox Play Zone, де кожен бажаючий зможе протестувати нову настільну гру для всієї родини і в повній мірі відчути чари мистецького проекту.

Ідея створення української настільної гри разом з Pictoric виникла відразу після їх лютневої виставки "Декілька історій", яка проходила у київському ЦУМі. Дуже хотілося, щоб гра була цікава як дорослим, так і дітям. А також не тільки розважала, а й навчала та несла естетичне задоволення. Завдяки Pictoric нам це вдалося. Упевнений, що Pictoric Box стане позитивним вибухом серед настільних ігор саме завдяки творчій складовій і, звичайно ж, нетривіальному сюжету, – інтригує один з організаторів виставки Дмитро Палієнко, засновник Sky Art Foundation, а також співавтор ідеї створення нової гри.

Це лише перша виставка серії проектів по всьому світові, мета яких – підтримка гри PictoricBox. Міжнародний реліз останньої запланований на 2019 рік. Українці ж стануть першими, хто отримає доступ до художньої гри вже у ході виставки.



PictoricBox: яскраво і цікаво

Що таке Pictoric?Це клуб ілюстраторів, дизайнерів-графіків і художників. Мета його створення – реалізація спільних цікавих проектів і популяризація якісної сучасної ілюстрації в Україні та за кордоном, на міжнародних фестивалях та виставках, а також ведення просвітницької діяльності.

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