Знаменита британська модель Наомі Кемпбелл відзначилась еротичним роликом. Красуня знялась у рекламі косметики, де постала абсолютно голою. І, судячи з ажіотажу в мережі, такі кадри Наомі Кемпбелл можуть в кілька разів підвищити продажі.

Нова реклама Наомі Кемпбелл

Рекламну кампанію туші від Pat McGrath Labs відзняв фотограф Ствівен Мейзель. Саме він запропонував моделі Наомі Кемпбелл додати еротичності ролику та постати оголеною. Такий образ ніколи не бентежив манекенницю, відтак вона з легкістю втілила креативний задум. Відео автор реклами вже презентував в інстаграмі, викликавши сотні захоплених коментарів.

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"У мене дуже невибагливий смак – мені достатньо найкращого", – процитувала Наомі Кемпбелл письменника Оскара Вайльда.

Модель постала перед камерою без одягу, залишивши тільки крислатий капелюх та рукавиці чорного кольору. Оголене тіло Наомі Кемпбелл вміло прикривала вдало обраними позами. Однак контури грудей та розкішну струнку талію глядачі зможуть побачити у ролику, адже, за задумом, манекенниця еротично рухалась.

Оголені фото Наомі Кемпбелл

Це не вперше Наомі Кемпбелл постає в рекламному проєкті абсолютно голою. Так, у червні креативний директор Valentino П'єрпаоло Піччолі показав результати фотосесії моделі, які не увійшли до його кампанії 2019 року. Знімки робили у нью-йоркському метро, а Наомі Кемпбелл постала на них без одягу та з сумочкою в руках. Саме аксесуари і допомагали зірці прикривати інтимні місця.