Наомі Кемпбелл – 49: як "чорна пантера" стала всесвітньо відомою і чому досі не пізнала щастя

Її ім'я – одне з найвідоміших у фешн-індустрії, її знімками на обкладинках пишаються всі популярні журнали, а її обличчя – найбільш впізнаване з-поміж усіх інших моделей світу. Вона – Наомі Кемпбелл і це говорить значно більше, ніж ціла біографія. Сьогодні знаменита топ-модель святкує 49-річчя. Про її життєвий шлях і те, чому в кар'єрі вона досягла більшого успіху, ніж в особистому житті – далі.

Попри те, що сьогодні, 22 травня, Наомі Кемпбелл святкує своє 49-річчя і її модельний вік давно закінчився, їй досі немає рівних ні на подіумах, ні в кадрі фотоапарату, ні перед об'єктивом відеокамери. У свої 49 років "чорна пантера" впевнено дефілює у вбраннях від знаменитих дизайнерів і не втомлюється приймати замовлення на зйомки для обкладинок глянців.

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Роки над нею не владні. З кожним десятиліттям її краса стає ще більше разючою, праця визнанішою, а оцінка дорожчою. Завдяки їй модна індустрія урізноманітнилася і стала різнобарвною, адже вона перша темношкіра модель, якій вдалося проявити себе на такому рівні.

Попри нестриманість і запальний характер Наомі є сильним авторитетом та кумиром не лише для юних моделей, а й для мільйонів фанатів по всьому світу. Завдяки сильному темпераменту вона досягнула всього, що зараз має, адже з ранніх років чітко знала, що прагне світового визнання.

У венах 49-річної моделі тече вибухова суміш – її мати родом з Ямайки і має африканські корені, а батько, якого зірка досі не знає, наполовину китаєць. Чоловік залишив дочку з матір'ю Валері Морріс, коли їй було всього 2 місяці. Все своє дитинство Наомі Кемпбелл провела у столиці Великобританії, Лондоні.



Наомі Кемпбелл з мамою Валері Морріс / Instagram / @naomi

Через деякий час Валері вийшла заміж вдруге, однак відносини її доньки з вітчимом не складалися. Сварки стали нормальним явищем у їхній сім'ї. Ймовірно, відсутність тата у житті Наомі вплинули на її складний характер і забезпечили норовливий темперамент. У школі Наомі Кемпбелл також не відрізнялася слухняністю. У неї часто виникали конфлікти з вчителями та бійки з однокласниками. Однак вже з раннього дитинства Наомі Кемпбелл знала, що стане знаменитою. У 7 років вона з'явилася у кліпі легендарного Боба Марлі "Це любов?" (Is It Love?), а в 10 почала займатися балетом.



Наомі Кемпбелл в дитинстві / The Mirror

Варто відзначити, що її мама була відомою балериною, тому часто гастролювала, залишаючи дочку на няню. Однак кар'єра танцівниці була дівчині не до душі. І через кілька років доля сама розпорядилася її майбутнім. У 15 років Наомі Кемпбелл вже була доволі високою і з чітко окресленими формами, а змішана кров її батьків додала їй родзинки до природної вроди. У лондонському парку Covent Garden пластичну темношкіру дівчину помітила представник модельного агентства Elite Бет Болдт. І вже через кілька місяців натхненна і наполеглива дівчина полетіла в Париж, навіть не підозрюючи, що там вирішиться її подальша доля.

Успіх ніби сидів у неї на плечі, адже після приїзду столицю моди одна з темношкірих моделей не змогла прийти на зйомку і Наомі довелося замінити її. Тож за місяць до 16-річчя, англійська дівчинка з африкансько-китайським корінням постала на обкладинці Elle.

Після цього чимало роботодавців у світі моди помітили темношкіру красуню з особливою зовнішністю, харизмою та пластичністю. Пропозиції щодо співпраці поступали одна за одною. Проте працювати у фешн-індустрії, де панував расизм та дискримінація, було доволі складно.

У 1980-і мені доводилося боротися за те, щоб мені платили стільки ж, скільки білим моделям, а багато дизайнерів навіть і думати не могли про те, щоб показувати свій одяг на темношкірих дівчатах,

– зізналася якось Наомі Кемпбелл.



Наомі Кемпбел, Клаудія Шиффер та Ель Макферсон (1995 рік) / Getty Images

Однак наполегливість і впертість допомогли моделі напрацювати авторитет і показати роботодавцям, що вона знає собі ціну. Так, у 1990-х її популярність досягла апогею. Вона виходила на подіум у вбраннях від Versace, Valentino, Roberto Cavalli, Dolce & Gabbana та інших. За пластичність та незвичайну ходу кішки її прозвали "чорною пантерою".

Наомі Кемпбелл до сьогодні відстоює права темношкірих моделей. В одному з недавніх інтерв'ю вона запевнила, що зробить все, що в її силах, аби моделі, незалежно від кольору шкіри, отримували одинакові заробітні плати.



Наомі Кемпбелл (2019 рік) / Getty Images

У 1995 році вона подалася до шоу-бізнесу. Наомі записала пісню під назвою La, La, La Love Song, яка зайняла перше місце в японських чартах. Пізніше вона з'явилася у кліпах Майкла Джексона, Jay-Z, Мадонни та інших виконавців.

Водночас у пресі почала з'являтися інформація про її непростий характер і порушення прав, яке пізніше супроводжувалося непростими скандалами. Під час непорозумінь зі своєю асистенткою Джорджиною Галаніс модель кілька разів стукнула її до стіни, а після цього вдарила телефоном по голові. Випадків, коли Наомі Кемпбелл не могла стримати лють, у її житті було чимало. Наслідком цього став розірваний контракт із модельним агентством, яке дало їй квиток до успіху. Представник сказав Наомі: "Ніякий заробіток не може виправдати насилля".

Після цього Наомі впала в депресію. Знаменита топ-модель неодноразово піддавалася спокусі і випивала зайвого або намагалася зняти стрес наркотиками. У 1999 році вона потрапила в реабілітаційну клініку, де лікувалася від наркозалежності та алкоголізму. Ймовірно, на слабкості сильної жінки вплинуло дитинство без батька, який її покинув, юність без матері, яка багато працювала, та доросле життя без коханої людини, яка б завжди підтримувала.



Наомі Кемпбелл / Instagram / @naomi

Особисте життя 49-річної Наомі Кемпбелл досі залишається таємницею з напіввідчиненими дверима. Модель не приховувала жодного свого роману, але, на жаль, жоден з них не приніс їй щастя. Її ім'я неодноразово фігурувало поруч зі знаменитими іменами чоловіків, але з жодним із них Наомі не створила щасливу сім'ю. В одному з останніх інтерв'ю модель зізналася, що хотіла б знайти кохання всього життя.

Мрію про велику любов, мрію зустріти людину, яка стала б мені і другом, і батьком, і чоловіком, і коханцем ... Хочу, щоб мене покохали не за те, що я багата відома жінка, а просто за те, що я є,

– сказала Наомі.

Перші відносини супермоделі, про які говорив увесь світ, розпочалися наприкінці 1980-х років. Наомі Кемпбелл зустрічалася з боксером Майком Тайсоном, а незадовго після цього у пресі заговорили про її роман з Сильвестром Сталлоне. Проте це були короткотривалі інтрижки, про які фанати швидко забули.



Наомі Кемпбелл і Майк Тайсон / Complex

Більш серйозні стосунки у Наомі Кемпбелл були з іспанським танцюристом Хоакіном Кортесом. Але якось модель застукала його з мужчиною, який працював пілотом в авіакомпанії "Іберія". Після цього хлопець сам розірвав стосунки з моделлю. Вона впала у затяжну депресію. Кожна її спроба стати щасливою в особистому житті зазнавала поразки. Через кілька років вона наважилася на роман з басистом гурту U2 Адамом Клейтоном, з яким у 1994 році вони заручилися. Однак через деякий час пара також розпалася.

З усіма своїми супутниками Наомі розставалася без зайвих скандалів, яких у її житті і без того вистачало. Ймовірно, саме тому ніхто не знає причин частої зміни партнерів.

Після цього у неї були короткотривалі романи з італійським мільйонером Маттео Мардзотто, музикантом Ашером і бразильським мільярдером Маркусом Еліосом. У 2008 році стало відомо, що модель зустрічається з російським багачем Владиславом Дороніним. Заради знаменитої топ-моделі він розлучився зі своєю дружиною, після чого був зобов'язаний віддати їй 10 мільйонів доларів. Свобода і бажання бути поруч з Наомі обійшлися йому досить дорого. Однак і їхня пара виявилася несумісною.



Наомі Кемпбелл і Владислав Доронін / The Daily Mail

Проте це були найдовші романтичні відносини у житті Наомі. Вони протривали понад 5 років, але, на жаль, прихильникам так і не вдалося побачити свого кумира у білій сукні.

Одразу після розриву з Наомі, російського мільярдера побачили у компанії іншої дівчини, також моделі, китаянки Луо Зілін. Дивним збігом виявилося те, що одразу після початку відносин з Дороніним, на кар'єрі дівчини було поставлено хрест. Подейкують, швидке завершення просування по службі дівчині забезпечила її попередниця.

Наомі Кемпбелл важко переживала розрив і прийшла до себе аж у 2015 році. Протягом двох років вона намагалася забути колишнього бойфренда і все частіше говорила в інтерв'ю про те, що хоче стати матір'ю, навіть якщо поруч з нею не буде чоловіка мрії. А у День матері, який весь світ святкував у другу неділю травня, Наомі Кемпбелл опублікувала фото з новонародженим малюком, ніяк не прокоментувавши. Прихильники підозрюють, що зірка всиновила дитину або ж її народила сурогатна матір.

На початку 2019 року мережі підірвали чутки про її роман з 25-річним співаком Ліамом Пейном. Зірки кілька разів з'являлися разом на світських виходах, а також неодноразово були помічені вдвох у ресторані. Але, схоже, і з молодими виконавцем у Наомі не склалося.

Психологи підозрюють, що Наомі досі самотня через складний характер і бажання домінувати у стосунках, чого самодостатні чоловіки терпіти не можуть. Непростий життєвий шлях відіграли свою роль у її поглядах на життя, поведінці, а також певних переконаннях, які створюють перешкоди на шляху до створення щасливої сім'ї.