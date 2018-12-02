Наомі Кемпбелл, Бейонсе, Jay-Z та інші зірки на фестивалі в Південній Африці: яскраві фото

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Бейонсе, Опра Уінфрі та Наомі Кемпбелл на Global Citizen Festival
Бейонсе, Опра Уінфрі та Наомі Кемпбелл на Global Citizen Festival / Колаж: 24 канал

Щорічний музичний фестиваль Global Citizen Festival відбувся 2 грудня у Йоганнесбурзі. Цьогоріч він присвячувався 100-річчю з дня народження політичного діяча та відомого борця за права людини Нельсона Мандели. З нагоди його ювілею фестиваль зібрав чимало зірок з різних галузей на одній сцені.

Вшанувати пам’ять борця за права людини, який 27 років просидів у тюрмі через свою позицію, прибули тисячі громадян різних країн світу, до числа яких входять Опра Уінфрі, Наомі Кемпбелл, Бейонсе, Jay-Z та інші відомі люди. У 2018 році Global Citizen Festival зібрав найбільшу аудиторію за всю історію проведення заходу.

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Бейонсе з чоловіком тішили публіку виконанням своїх хітів, Фаррелл Вільямс із задоволенням співав для відвідувачів фестивалю, а Опра Уінфрі і Наомі Кемпбелл надихали аудиторію своїми промовами.

Нельсон Мандела був неймовірно доброю і чесною людиною. Я вважаю його своїм наставником,
– зазначила Опра Уінфрі в своєму публічному зверненні.

В основі фестивалю Global Citizen Festival, що був присвячений діяльності південноафриканця Нельсона Мандели, була закладена благодійна мета. За час його проведення вдалося зібрати понад сім мільярдів доларів, які будуть направлені на боротьбу з хворобами та злиднями в Південній Африці.

Бейонсе на фестивалі в Південній Африці
Бейонсе на Global Citizen Festival / Колаж: 24 канал / Фото: Instagram / @legendbey / @ecortazar

Бейонсе
Бейонсе на Global Citizen Festival / Instagram / @marykatrantzou

Бейонсе і Jay-Z
Бейонсе і Jay-Z на фестивалі в Південній Африці / Instagram / @hhucit
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Global Citizen (@glblctzn)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Global Citizen (@glblctzn)

 

 

Теги: LifeStyle Мода Бейонсе Опра Уінфрі Африка Музика
Джерело: 24 канал
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