Наомі Кемпбелл кардинально змінила імідж: нове фото супермоделі

49-річна британська модель Наомі Кемпбелл – частий гість світських вечірок. Особливу увагу вона приділяє щорічному заходу, який влаштовують напередодні вручення премій Греммі. Та у 2020 році манекенниця зуміла ввійти в історію події ефектною зміною іміджу.

Зазвичай Наомі Кемпбелл опиняється у центрі уваги завдяки своїм ефектним вбранням, які вона підбирає з кутюрних колекцій дизайнерів. Однак цього разу одяг моделі не настільки привернув увагу журналістів, як її нова зачіска.

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На вечірці Клайва Девіса, що пройшла у Голлівуді 25 січня, вона постала з екстремально короткою стрижкою боб. Саме ця зачіска може стати трендом 2020 року, а її вже активно демонструє модель Кайя Гербер. Та, на відміну від своєї колеги, Наомі Кемпбелл не підстригла волосся, а приміряла перуку.

А от щодо вбрання, то знаменита манекенниця обрала білосніжну сукню від Stephane Rolland. Плаття Наомі Кемпбелл мало авангардну зону декольте і не менш ефектний низ.



Наомі Кемпбелл змінила імідж / Getty Images

Як відомо, після років модельної кар'єри Наомі Кемпбелл скаржилась на стан свого волосся. Красуня не приховувала, що її зачіска далека від ідеалу, тому стилісти обрали для неї перуку з ідеальним чорним волоссям. Саме такою звикли бачити "чорну пантеру" в мережі та на світських заходах. Відтак поява Наомі Кемпбелл з коротким волоссям неабияк здивувала громадськість.



Модель Наомі Кемпбелл на Тижні моди / Instagram / @naomi