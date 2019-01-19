Наомі Кемпбелл одягнула джинси українського дизайнера у Парижі: фото

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Наомі Кемпбелл
Наомі Кемпбелл / www.gettyimages.com

48-річна супермодель Наомі Кемпбелл з'явилася на публіці у Парижі в джинсах з колекції LL SS19 українського дизайнера Лілії Літковської.

Наомі завершила образ просторою сорочкою у велику смужку, чорним довгим пальто і черевиками у тон.

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PR-директор бренду Litkovskaya Леся Донець зазначила, що Кемпбелл придбала джинси українського бренду у паризькому шоу-румі, пише видання Elle.

"Ми раді, що вона вибрала саме цю модель – вона стала хітом продажів в міжнародних магазинах, і, думаю, скоро ми побачимо її ще не на одній прекрасній жінці. Але те, що саме Наомі Кемпбелл "відкрила" цей сезон – наша велика гордість", – додала Донець.

Наомі Кемпбелл
Наомі Кемпбелл / Getty Images

Наомі Кемпбелл
​Наомі Кемпбелл / Getty Images

Наомі Кемпбелл
​Наомі Кемпбелл / Getty Images

Додамо, днями Кемпбелл стала гостею показу Louis Vuitton у Парижі і здивувала усіх своєю незвичайною зачіскою з кучерями. Найімовірніше, це нова перука знаменитості.

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​Наомі Кемпбелл / Getty Images

Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода Наомі Кемпбелл
Джерело: 24 канал
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