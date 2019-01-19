Наомі Кемпбелл одягнула джинси українського дизайнера у Парижі: фото

48-річна супермодель Наомі Кемпбелл з'явилася на публіці у Парижі в джинсах з колекції LL SS19 українського дизайнера Лілії Літковської.

Наомі завершила образ просторою сорочкою у велику смужку, чорним довгим пальто і черевиками у тон.

Читайте також: Які знаменитості засвітилися у вбраннях українських брендів: цікава підбірка

PR-директор бренду Litkovskaya Леся Донець зазначила, що Кемпбелл придбала джинси українського бренду у паризькому шоу-румі, пише видання Elle.

"Ми раді, що вона вибрала саме цю модель – вона стала хітом продажів в міжнародних магазинах, і, думаю, скоро ми побачимо її ще не на одній прекрасній жінці. Але те, що саме Наомі Кемпбелл "відкрила" цей сезон – наша велика гордість", – додала Донець.



Наомі Кемпбелл / Getty Images



​Наомі Кемпбелл / Getty Images



​Наомі Кемпбелл / Getty Images

Додамо, днями Кемпбелл стала гостею показу Louis Vuitton у Парижі і здивувала усіх своєю незвичайною зачіскою з кучерями. Найімовірніше, це нова перука знаменитості.



​Наомі Кемпбелл / Getty Images