Наомі Кемпбелл одягнула джинси українського дизайнера у Парижі: фото
48-річна супермодель Наомі Кемпбелл з'явилася на публіці у Парижі в джинсах з колекції LL SS19 українського дизайнера Лілії Літковської.
Наомі завершила образ просторою сорочкою у велику смужку, чорним довгим пальто і черевиками у тон.
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PR-директор бренду Litkovskaya Леся Донець зазначила, що Кемпбелл придбала джинси українського бренду у паризькому шоу-румі, пише видання Elle.
"Ми раді, що вона вибрала саме цю модель – вона стала хітом продажів в міжнародних магазинах, і, думаю, скоро ми побачимо її ще не на одній прекрасній жінці. Але те, що саме Наомі Кемпбелл "відкрила" цей сезон – наша велика гордість", – додала Донець.
Наомі Кемпбелл / Getty Images
Наомі Кемпбелл / Getty Images
Наомі Кемпбелл / Getty Images
Додамо, днями Кемпбелл стала гостею показу Louis Vuitton у Парижі і здивувала усіх своєю незвичайною зачіскою з кучерями. Найімовірніше, це нова перука знаменитості.
Наомі Кемпбелл / Getty Images
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