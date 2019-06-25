Наомі Кемпбелл отримає титул ікони стилю: реакція супермоделі

Відома британська супермодель Наомі Кемпбелл давно визнана однією з найкращих у своїй справі, однак вона продовжує отримувати титули у фешн-індустрії навіть після піку своєї популярності у 90-х. За версією British Fashion Awards Наомі Кемпбелл стане іконою стилю.

Індивідуальний стиль Наомі Кемпбелл не завжди був всім до смаку, однак саме завдяки цьому вона зазнала ще більшої впізнаваності та світового визнання. Як повідомляє британське видання Vogue, 49-річна топ-модель отримає титул ікони стилю.

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Співпраця Наомі з усіма люксовими брендами дала про себе знати – вона випрацювала свій стиль, завдяки якому буде визнана іконою. Журі відомої церемонії British Fashion Awards 2019 одноголосно вирішили, що наприкінці року 49-річна Наомі Кемпбелл отримає нагороду у категорії "Ікона стилю". А також вони відзначать її внесок в індустрію моди, благодійну роботу та приголомшливу кар'єру. Урочиста церемонія нагородження відбудеться 2 грудня у Лондоні в знаменитому концертному залі Royal Albert Hall.

"Чорна пантера" не змогла не відреагувати на престижне призначення, яке чуттєво прокоментувала на своїй сторінці в Instagram.

Я настільки захоплена та горда, що отримаю премію Fashion Icon 2 грудня на The Fashion Awards 2019 у Лондоні. Після 30 років роботи в індустрії моди і вивчення її з усіх точок зору, подорожей по світу і пошуку мети свого життя в активізмі, для мене так особливо, що я повернулася в Лондон, щоб отримати таке неймовірне визнання для мого життя та роботи. Дякую кожній людині, яка була частиною моєї подорожі з першого дня,

– написала Наомі Кемпбелл під світлиною.