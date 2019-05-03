Наомі Кемпбелл показала оголене тіло у сексуальному костюмі: відвертий кадр

Темношкіра британська красуня не припиняє підкорювати світ фешн-індустрії, глянці та соціальні мережі. Так, днями 48-річна Наомі Кемпбелл поділилася спокусливим знімком, на якому складно не помітити її стрункі і водночас пишні форми.

Новий знімок Наомі Кемпбелл, який вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, вкотре доводить, що вона не дарма отримала статус топ-моделі і вважається однією з найбільш затребуваних зірок у фешн-індустрії. Кожна її фотосесія і робота з глянцями – як витвір мистецтва. Так, нещодавно Наомі знялася в магічній рекламі для Valentino, яка стала вибуховою для всіх західних ЗМІ.

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Напівоголену себе Наомі Кемпбелл показала, прокоментувавши світлину одним словом: "Настрій". На фото вона постала у неймовірно звабливому світлі – її тіло було бронзового відтінку, а відверта шкіряна накидка дозволила побачити її пружний прес та пишні груди. Модель позувала на невеликому п'єдесталі у чорних стрінгах та на високих підборах, які підкреслили її й без того довгі ноги, піднявши руки вверх.



Наомі Кемпбелл / Instagram / @naomi