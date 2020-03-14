Наомі Кемпбелл показала, як подорожує у розпал коронавірусу: Це не час для розваг

49-річна британська модель одна з тих зірок, які ретельно дбають про свою безпеку у людних місцях. Так, днями Наомі Кемпбелл опублікувала фото у захисному костюмі, у якому здійснювала переліт. Її зовнішній вигляд викликав чимало насмішок у мережі, проте вона наголосила, що нині не час для жартів.

На особистій сторінці в інстаграмі Наомі Кемпбелл опублікувала відео, у якому показала, як вона готується до перельоту з Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. Для подорожі вона обрала захисний антибактеріальний костюм за 16 доларів – близько 400 гривень, респіраторну маску, окуляри та рукавички.

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Образ моделі викликав насмішки серед користувачів соціальних мереж та навіть серед зіркових колег. Проте сама Наомі Кемпбелл переконана, що це саме ті правила захисту організму, які повинні виконувати всі свідомі громадяни. Якщо більшість знаменитостей запевняють, що не варто піддаватися паніці, то вона наголошує, що кожен з нас може опинитися під загрозою зараження. Модель відверто зізналася, що надзвичайно нервувала перед польотом.

Чесно кажучи, це не час жартів. Це не час для розваг. Я не роблю це задля сміху. Ось як мені комфортно подорожувати. Я намагаюся дотримуватися цього як мінімум,

– пояснила зірка.

Не менший резонанс серед прихильників викликало те, що Наомі Кемпбелл обробила антисептичними серветками своє місце в літаку. Сама ж зірка наголосила, що виконує подібні заходи впродовж 17 років, а маску одягає ще з 90-х.

Подив моделі викликало те, що персонал аеропорту нехтує навіть рукавичками під час контакту з пасажирами. До слова, її захисний костюм викликав острах у свідків перельоту: "Коли я сіла в літак, люди відійшли від мене… Ніхто не хотів бути поруч зі мною. Це круто, я теж не хочу бути серед них".