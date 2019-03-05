Наомі Кемпбелл показує як носити яскраву еко-шубу: стильні фото

Знаменита британська супермодель підкорює Париж своїми стильними виходами. Так, на новий показ Наомі Кемпбелл прийшла у яскравому стильному образі.

Останній день Тижня моди в Парижі пройшов у вівторок, 5 березня. Зіркові гості наввипередки демонстрували свої street style "луки", прибуваючи на покази. Так, залишитися без уваги не могла знаменита супермодель Наомі Кемпбелл.

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І, якщо напередодні вона прийшла в чорно-білій сукні від Valentino, на наступного дня британка підкорила серця шанувальників яскравим образом. 48-річна Наомі Кемпбелл одягнула червону еко-шубу до п'ят, з-під якої виглядала спідниця-плісе. Яскравим аксесуаром її образу стали великі сонцезахисні окуляри і нова зачіска. Наомі вирішила поекспериментувати з іміджем, тому одягнула перуку-каре з чубком.



Наомі Кемпбелл / Getty Images



Наомі Кемпбелл / Instagram / @footwearnews