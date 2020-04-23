Наомі Кемпбелл розкрила секрет стрункості: як модель тримає себе у формі на карантині

Британська супермодель приголомшує стрункість у свої 49 років. Наомі Кемпбелл зізналася що секрет її вражаючої форми у харчуванні. Навіть на карантині зірка їсть лише один раз у день та при цьому не виснажує себе голодом. Вона просто звикла дослухатися до свого організму.

В умовах ізоляції для більшості людей по всьому світу справжнім випробуванням стало дотримання звичного раціону харчування, адже постійне перебування вдома з дня у день позначається на фігурі. Як виявилося, на карантині Наомі Кемпбелл без проблем вдається обмежувати себе у їжі. Власний секрет стрункості супермодель розкрила виданню The Sun.

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Якщо більшість знаменитостей не приховують, що за понад місяць ізоляції набрали кілька кілограмів, то Наомі Кемпбелл зуміла зберегти свою розкішну форму. Підкорювачка світових подіумів їсть всього один раз на день. Обід заміняє їй як сніданок, так і вечерю. При цьому знаменитість не відчуває голоду впродовж дня та не виснажує себе дієтами.

Я обідаю. Обід – це моя вечеря, адже я дійсно їм лише один раз на день. Я їм тоді, коли мені хочеться і не голодую,

– зізналася Наомі Кемпбелл.

Супермодель може влаштовувати розвантажувальні дні кілька разів на тиждень та орієнтується лише на своє самопочуття. У спеку зірка легко відмовляється від їжі та впродовж дня вживає лише сік чи воду.

Проте Наомі Кемпбелл, як і кожна жінка, любить потішити себе солодощами. Для приготування десертів, тортів та пудингів вона обирає неділю. Випічку зірка готує без використання молочних продуктів та глютену. Крім того, модель щодня займається спортом вдома. Під час карантину їй не довелося відмовитися від тренажерного залу, адже знаменитість зізнається, що вони викликають у неї нервовість.