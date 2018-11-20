Наомі Кемпбелл у спокусливій сукні прийшла на презентацію Burberry: фотофакт

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Наомі Кемпбелл
Наомі Кемпбелл / www.instagram.com/naomi

48-річна супермодель прийшла на презентацію різдвяної рекламної кампанії Burberry в сукні, яка з першого погляду схожа на нічну сорочку. Шанувальники Наомі Кемпбелл були в захваті від її образу.

Наомі Кемпбелл добре ладить із британським брендом одягу. Нещодавно зірка знялась у промо-ролику різдвяної кампанії Burberry разом зі своєю мамою.

На презентацію нової колаборації британська супермодель прийшла в сукні "білизняного" стилю. Чорне мереживо на грудях і знизу спідниці, тонкі бретелі та мереживні квіти по всій довжині сукні видались схожими на сексуальну нічну сорочку.

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Фото Наомі Кемпбелл з’явилось на офіційній сторінці бренду в Instagram. Під плаття такого стилю Наомі взула чорні лаковані туфлі з квадратними носками. Доповнила образ декількома аксесуарами: ланцюжками на шиї, браслетами та перснями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Burberry (@burberry)

 

 

Теги: LifeStyle Мода Наомі Кемпбелл
Джерело: 24 канал
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