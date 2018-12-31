Наомі Кемпбелл здивувала образом у фотосесії в Гані: зворушливі знімки

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Наомі Кемпбелл здивувала образом у фотосесії в Гані: зворушливі знімки
/ Instagram / @naomi

48-річна супермодель Наомі Кемпбелл приміряла ніжні та елегантні образи у новій фотосесії у Гані.

Світлини зі зйомки Наомі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Знаменита Наомі Кемпбелл вирушила до Гани з Едвардом Еннінфулом, якого в квітні минулого року призначили головним редактором британського Vogue.

До слова, Едвард народився в Гані і став першим темношкірим редактором за всю історію Vogue і першим чоловіком, призначеним на цю посаду. 

На фото Наомі позувала з короткою кучерявою зачіском та яскравому одязі, а також знялася з місцевими дітьми.

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

 

Теги: LifeStyle Мода Наомі Кемпбелл
Джерело: 24 канал
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