Наомі Кемпбелл здивувала образом у фотосесії в Гані: зворушливі знімки
48-річна супермодель Наомі Кемпбелл приміряла ніжні та елегантні образи у новій фотосесії у Гані.
Світлини зі зйомки Наомі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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Знаменита Наомі Кемпбелл вирушила до Гани з Едвардом Еннінфулом, якого в квітні минулого року призначили головним редактором британського Vogue.
До слова, Едвард народився в Гані і став першим темношкірим редактором за всю історію Vogue і першим чоловіком, призначеним на цю посаду.
На фото Наомі позувала з короткою кучерявою зачіском та яскравому одязі, а також знялася з місцевими дітьми.
Джерело: 24 канал
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