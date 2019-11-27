Наомі Кемпбелл здивувала вбранням на благодійному заході: фото

Супермодель Наомі Кемпбелл вже давно відома своїми благодійними проєктами. Днями вона презентувала ще одну свою ініціативу, де постала у досить незвичному вбранні.

Новий проєкт Наомі Кемпбелл реалізувала у Лондоні. Саме там вона відкрила особливий бутик з одягом та аксесуарами, значна частина прибутків якого буде передаватись у благодійний фонд. Ініціативу модель втілила у співпраці з організацією Fashion for Relief.

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26 листопада відбулось урочисте відкриття бутика. Цікаво, що перед анонсованою подією на офіційному сайті Fashion for Relief з'явився анонс щодо відкриття бутика. За словами благодійників, Наомі Кемпбелл передала на продаж дизайнерські речі, які їй подарували друзі, залицяльники або модні бренди, з якими манекенниця співпрацює. Вбрання були з лімітованих колекцій, тому чимало британських модниць зацікавились новою крамницею.

На відкритті бутика Наомі Кемпбелл постала перед гостями у довгій чорній туніці та широких джинсах. Образ модель доповнила босоніжками на чималих підборах і темним тренчом. Чорний чокер на шиї, кільця, тонкі ланцюжки та браслети завершили дещо незвичний look моделі.



Наомі Кемпбелл у Лондоні / Getty Images



Модель Наомі Кемпбелл / Getty Images

Зазвичай 49-річна Наомі Кемпбелл обирає для публічних виходів приталене вбрання, яке дозволяє моделі сміливо хизуватися перед камерами своєю стрункою фігурою. Тому її поява в oversize вбранні дещо збентежила прихильників.



Наомі Кампбелл на світській події / Instagram / @naomi



Модель Наомі Кемпбелл на Тижні моди / Instagram / @naomi