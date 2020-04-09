Наомі Кемпбелл зізналась, яке особливе вбрання приміряє перед сном

Британська модель Наомі Кемпбелл в час карантину залюбки дає інтерв'ю та бере участь у розважальних шоу. Робить це зірка в онлайн режимі, не порушуючи умов карантину. Днями вона розповіла про особливий ритуал, який робить перед сном.

Відверто про свої будні модель розповіла представникам журналу InStyle. Наомі Кемпбелл зізналась, що насправді має фешн-пристрасті, які інші можуть назвати дивними. Так, під час карантину манекенниця змінює зручний буденний одяг на розкішні сукні, які колись приміряла легендарна акторка Елізабет Тейлор.

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"Я проводжу самоізоляцію в найзручнішому одязі, який тільки можна собі уявити – футболках і спортивних штанах. Я ходжу в капцях по дому і тільки для тренувань перевзуваюся в кросівки. А вночі, щоб підбадьоритися, я одягаю сукні-каптани, які раніше належали Елізабет Тейлор", – розповіла Наомі Кемпбелл.

Модель зізналась, що вбрання легенди Голлівуду їй вдалось придбати на аукціоні. А от яку суму Наомі витратила на цю покупку, вона вирішила залишити в секреті.



Неперевершена Наомі Кемпбелл / Instagram / @naomi

Однак не тільки вбрання Елізабет Тейлор модель використовує для карантинної розваги. Наомі Кемпбелл зізналась, що у її гардеробі є розкішні сукні, привезені з Близького Сходу та Африки. Їх манекенниця також залюбки приміряє перед сном.