Наомі Кемпбелл знялась повністю голою для реклами: фото 18+

49-річна британська модель Наомі Кемпбелл приголомшила неочікуваною зйомкою. "Чорна пантера" погодилась позувати повністю голою для реклами популярного бренду.

Світлини заполонили мережу та одразу ж викликали резонанс, адже це вперше за 33 роки Наомі Кемпбелл знялась для бренду Vivienne Westwoo. І ця фотосесія була дуже спекотною, про що свідчить сексуальний кадр з оголеною Наомі Кемпбелл. Єдине, що одягнула модель для кадру, – це великий чорний капелюх з фатину, що виглядало провокативно.

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Наомі Кемпбелл оголилась / Vivienne Westwood

А от на інших фото Наомі Кемпбелл приміряла одяг з нової колекції Vivienne Westwood. Зокрема, елегантні сукні та різнобарвну сорочку. Цікаво, що і сама дизайнерка залюбки стала героїнею рекламної кампанії. На одному з кадрів вона сміливо позувала поряд з "чорною пантерою".



Наомі Кемпбелл у рекламі Вів'єн Вествуд / Vivienne Westwood

Як відомо, співпрацю з модним брендом Наомі Кемпбелл розпочала ще у 1987 році. Однак показ колекції Vivienne Westwood у 1993-му зруйнував співпрацю моделі з дизайнеркою. Все тому, що манекенниця впала на подіумі та хутко підвелась. Цей, здавалось би, конфуз додав популярності Наомі Кемпбелл, а десятки дизайнерів просили повторити це і на їхніх показах.

"Я вірю, що в житті все відбувається, як повинно бути. Знадобилося 33 роки, щоб знятися в кампанії Vivienne Westwood, і я щаслива, що змогла зробити це в 49. Це повинно було коли-небудь статися", – прокоментувала знімки Наомі Кемпбелл.

Дивіться відео рекламної кампанії Vivienne Westwood за участю Наомі Кемпбелл: