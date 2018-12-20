Наомі Кемпбелл знялась топлес для косметичного бренду: сексуальні фото (18+)

842
Наомі Кемпбелл
Наомі Кемпбелл / Twitter/ @NaomiCampbell

48-річна британська супермодель, пік популярності якої зашкалював у 90-х, досі успішно співпрацює із брендами та доволі часто позує для глянців. Однак такої відвертої колаборації від неї не очікував ніхто. Наомі Кемпбелл знялась оголеною, але не для білизняної марки. Косметичний бренд – от що примусило модель оголити своє тіло.

Вперше за всі роки досвіду у модельній галузі Наомі Кемпбелл стала обличчям косметичного бренду. До цього часу б'юті індустрія була для зірки чимось далеким і непізнаним. Однак її дебютна колаборація із маркою Nars стала просто вибуховою.

Читайте також: З молоковідсмоктувачами на грудях: Рейчел МакАдамс знялася в епатажній фотосесії

Декілька знімків із фотосесії, автором якої був голова бренду і близький друг Наомі Франсуа Нарс, супермодель опублікувала на своїй сторінці у Twitter. Однак пікантні фото з бекстейджу зйомки з’явились на сайті The Daily Mail.

На них 48-річна зірка постала топлес, однак груди моделі прикривало її довге волосся. Головним знімком у рекламній кампанії косметичного бренду стало її обличчя великим планом, на якому добре видно яскраві тіні на повіках та блиск для губ.

Наомі Кемпбелл
Наомі Кемпбелл / Twitter / @NaomiCampbell

Наомі Кемпбелл
48-річна супермодель знялась для косметичного бренду Nars / Twitter / @NaomiCampbell

Наомі Кемпбелл
Наомі Кемпбелл топлес для косметичної марки / The Daily Mail

Наомі Кемпбелл
48-річна зірка оголилась для зйомки із б'юті брендом / The Daily Mail

Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Наомі Кемпбелл Еротика
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
сьогодні 20:10 Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
21233
Не Меган Маркл єдиною: топ-5 принцес, якими захоплюється світ
19 грудня 19:00 Не Меган Маркл єдиною: топ-5 принцес, якими захоплюється світ
Юлія Девда 3548
"Караоке на майдані" закрили: хто з українських зірок підкорював народне шоу
19 грудня 18:01 "Караоке на майдані" закрили: хто з українських зірок підкорював народне шоу
Юлія Михайлова 9625
Католицьке Різдво в Україні 2018: які вихідні дні чекають українців
19 грудня 15:40 Католицьке Різдво в Україні 2018: які вихідні дні чекають українців
16306
Музичні новинки 2018: 10 найкращих альбомів від світових музикантів
19 грудня 10:00 Музичні новинки 2018: 10 найкращих альбомів від світових музикантів
Олена Булан 1166
Топ-7 фільмів геніального Стівена Спілберга, які варто переглянути
18 грудня 19:58 Топ-7 фільмів геніального Стівена Спілберга, які варто переглянути
3954
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук