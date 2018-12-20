Наомі Кемпбелл знялась топлес для косметичного бренду: сексуальні фото (18+)

48-річна британська супермодель, пік популярності якої зашкалював у 90-х, досі успішно співпрацює із брендами та доволі часто позує для глянців. Однак такої відвертої колаборації від неї не очікував ніхто. Наомі Кемпбелл знялась оголеною, але не для білизняної марки. Косметичний бренд – от що примусило модель оголити своє тіло.

Вперше за всі роки досвіду у модельній галузі Наомі Кемпбелл стала обличчям косметичного бренду. До цього часу б'юті індустрія була для зірки чимось далеким і непізнаним. Однак її дебютна колаборація із маркою Nars стала просто вибуховою.

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Декілька знімків із фотосесії, автором якої був голова бренду і близький друг Наомі Франсуа Нарс, супермодель опублікувала на своїй сторінці у Twitter. Однак пікантні фото з бекстейджу зйомки з’явились на сайті The Daily Mail.

На них 48-річна зірка постала топлес, однак груди моделі прикривало її довге волосся. Головним знімком у рекламній кампанії косметичного бренду стало її обличчя великим планом, на якому добре видно яскраві тіні на повіках та блиск для губ.



Наомі Кемпбелл / Twitter / @NaomiCampbell



48-річна супермодель знялась для косметичного бренду Nars / Twitter / @NaomiCampbell



Наомі Кемпбелл топлес для косметичної марки / The Daily Mail



48-річна зірка оголилась для зйомки із б'юті брендом / The Daily Mail