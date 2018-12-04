Наомі Кемпбелл зворушливо привітала маму з днем народження: фотофакт

Мама Наомі Кемпбелл відсвяткувала свій 67-день народження. Валері Морріс отримала публічне зворушливе привітання зі святом від своєї 48-річної доньки.

Мама Наомі Кепмбелл відсвяткувала своє 67-річчя в середу, 5 грудня. Дивлячись на її неперевершений зовнішній вигляд, можна зрозуміти, що молодість супермоделі Наомі заслуга не тільки експертів з області краси, а в більшій мірі генетики.

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Валері Морріс отримала зворушливе привітання від 48-річної доньки. Наомі Опублікувала знімок з мамою, де вони ніжно обіймаються і весело сміються.

З днем народження, мамуся. Дякую тобі, що привела мене в цей світ. І за те, що завжди й безумовно була на моїй стороні. Можливо, це буде найдивовижніший рік доброго здоров’я, любові й благословення. Мам, я дуже сильно тебе люблю. Твоя дочка Наомі,

– прокоментувала світлину супермодель.