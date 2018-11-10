Напередодні весілля Меган Маркл посварилась з королевою Єлизаветою ІІ, – ЗМІ

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Меган Маркл посварилась з королевою Єлизаветою ІІ перед весіллям
Меган Маркл посварилась з королевою Єлизаветою ІІ перед весіллям / Getty images

Розкішне весілля принца Гаррі та Меган Маркл відбулось ще 19 травня, а розмови щодо церемонії не припиняються. У ЗМІ з'явилась інформація про чималу суперечку між герцогинею Сассекською та королевою Єлизаветою ІІ.

Як розповів інсайдер з Букінгемського палацу виданню The Sun, конфлікт спалахнув через унікальні прикраси, які Її Величність позичила Меган Маркл на весілля. В день весілля, як відомо, герцогиня Сассекська вбрала розкішну тіару з великою квіткою-брошкою посередині, яка раніше належала королеві Марії Текській наприкінці XIX століття. Монарх отримала прикрасу від бабусі в спадок. 

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Однак Меган Маркл не була в захваті від коштовної прикраси. За словами інсайдера, дружина принца Гаррі хотіла доповнити образ тіарою зі смарагдовим камінням, яку вбрала принцеса Євгенія. 

"Меган хотіла тіару зі смарагдами, але отримала відповідь, що не може її вбрати на весілля. Була дуже гаряча суперечка, що змусила королеву поговорити з принцом Гаррі. Єлизавета II сказала, що Меган не може мати все, що хоче. Зрештою, це вона дає їй прикрасу. Королева також задалася питанням: навіщо Меган знадобилася фата, якщо враховувати, що шлюб з Гаррі для неї є другим", – заявив інсайдер. 


Меган Маркл та принцеса Євгенія / Harpers Bazaar

До слова, журналіст Роберт Джобсон у своїй книзі написав, що напередодні весілля принц Гаррі заявив у королівській родині, що його наречена повинна отримати все, що забажає. Однак королева Єлизавета ІІ, ймовірно, не виконала наказ свого внука. Це може пояснити те, чому принц Гаррі та Меган Маркл не сідає поряд з Її Величністю на урочистих заходах. Так, під час Фестивалю пам'яті поруч з королевою сиділи герцоги Кембриджські, в той час, як герцоги Сассекські зайняли місця в самому кутку ложі. 

 

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Королівське весілля Єлизавета II
Джерело: Lifestyle
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