Напередодні виборів президента у Києві покажуть мотивуючу виставу

28 березня у Києві французький філософ Бернар-Анрі Леві представить п'єсу "В пошуках Європи". У 2015 році він уже був у Києві із виставою про Майдан. Цього разу наскрізна тема нової роботи – вибори.

Бернар-Анрі Леві відомий завдяки своїй активній громадянській позиції. Він не стоїть осторонь політичних подій у Європі: був з українцями на Майдані та виголошував промову, пише статті та п’єси, щоб закликати однодумців до діалогу про майбутнє. Цього разу він покаже у Києві свою новую роботу – "В пошуках Європи".

З цьогорічною прем’єрою Леві вирішив проїхати всі ті міста, в яких показував свою попередню виставу "Готель Європа". Письменник адаптує сценарій нової п’єси для кожного з 20-ти міст туру: від Барселони до Києва.



Моноспектакль "В пошуках Європи"

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Неможливо стояти осторонь подій, що відбуваються у Європі. В Україні після моєї вистави будуть вибори президента. Я знаю, що вони важливі, адже від них буде залежати подальший курс України на європейській арені. Тому приїду, щоб поговорити з українцями про це зі сцени, – каже Бернар-Анрі Леві.

"В пошуках Європи" – це моноспектакль. Виставу покажуть французькою мовою із субтитрами українською. Головну роль гратиме сам автор.



Бернар-Анрі Леві на сцені

Про що спектакль "В пошуках Європи"?Дія відбувається у Сараєво. Головний герой – письменник, який повинен підготувати промову про Європу, її основоположні цінності, майбутній і теперішній стан. Місце дії – готель, в якому він уже був 20 років тому. У кімнаті лише він, ноутбук та Google. Його запити, роздуми, нескінченні повідомлення – все побачать глядачі протягом 90 хвилин внутрішнього монологу.

Героєві потрібно написати промову про Європу, але у чому шукати йму натхнення? В літературі, історії чи фотокартках з подорожей містами? Чи вдасться героєві знайти вихід? Чи він застряне у своїх ідеях, не в змозі зробити важкий вибір?



Бернар-Анрі Леві у п'єсі "В пошуках Європи"

Ці питання нині дуже актуальні для українського глядача. Через три дні після вистави в Україні відбудуться президентські вибори, на яких знову постане потреба визначати майбутній курс країни. П’єса Леві закликатиме кожного глядача до свого внутрішнього діалогу. Можливо, у цьому потоці свідомості глядачі знайдуть відповіді на болючі питання.

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