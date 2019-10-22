Напівоголена модель Аліна Байкова показала фото на золотому унітазі: 18+

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Аліна Байкова
Аліна Байкова / www.gettyimages.com

Українська модель Аліна Байкова, яка відома своїми сміливими сексуальними фотосесіями, опублікувала відверте фото на сторінці в інстаграмі.

Аліна Байкова оголилася на новому фото в мережі. 30-річна українка, яка тривалий час проживає у США, позує на світлині у короткому білому топі з відкритими плечима та зі спущеною спідньою білизною.

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Модель сидить на золотому унітазі, який є арт-об'єктом, та нібито читає газету The New York Times.  "Ранок", – лаконічно додала зірка у підписі до епатажного фото. 

Протягом першої години після публікації світлина назбирала тисячі вподобань та сотні коментарів від підписників. 

"Тільки ти могла зробити це фото сексуальним і шаленим", "Провокативна і дуже сексапільна", "Красива", "Навіщо?", "Після фотки в кепці з українським гербом саме воно виставити золотий унітаз, не дуже", "Це не фото, а просто жесть", – пишуть користувачі у мережі.

Аліна Байкова
Аліна Байкова / Instagram / @alina_baikova

Додамо, попередньою публікацією дівчини були фото, на яких вона позує у синьому головному уборі з жовтим гербом на ньому. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alina Baikova (@alina_baikova)

 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Еротика
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