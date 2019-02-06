Напівоголена в крамниці: Емілі Ратажковскі приголомшила сексапільними знімками
Одна з найсексуальніших моделей світу Емілі Ратажковскі вкотре зуміла розбурхати мережу. зірка опублікувала серію звабливих фото, на яких напівоголеною позувала у звичайній продуктовій крамниці.
Розпусні образи та оголені фото – чим тільки не дивувала супермодель мережу. Однак днями Емілі Ратажковскі вдалось вкотре підкорити прихильників яскравою та досить незвичною фотосесією.
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У річницю існування свого білизняного бренду Inamorata зірка представила пікантну рекламну кампанію. Перед камерою запальна Емілі Ратаковскі у стильному топі та приталеній спідниці. Вбрання легко оголило її апетитні форми та показало розкішну струнку фігуру.
Трішки більше року існує Inamorata! Я така схвильована, що ви поділяєте те, чим я займаюсь. Представляю BODY – категорію вбрання, яка є більше, ніж просто спідня білизна. Сподіваюсь, що ви, хлопці, в такому ж захвату від новинок, як і я,
– зазначила Емілі Ратажковскі.
Окрім цього, запальна модель постала перед камерою у сексапільній білизні. Емілі Ратажковскі позувала просто посеред продуктової крамниці, що виглядало дуже сексуально.
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