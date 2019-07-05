Напівоголена Вікторія Бекхем знялася у сексуальному образі для німецького Vogue

45-річна британська дизайнерка і дружина відомого футболіста Вікторія Бекхем постала на серпневій обкладинці німецького Vogue. Відома бізнесвумен оголилася, прикрившись масивним піджаком.

Розкішне і водночас звабливе фото Вікторія Бекхем опублікувала на свій сторінці в Instagram у п'ятницю, 5 липня. 45-річна дизайнерка заінтригувала своїх прихильників і змусила ще більше чекати на випуск серпневого номера.

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Колишня співачка і багатодітна мама відмінно продемонструвала, як може виглядати жінка, коли її переповнює любов до себе.

Мені 45 років і я дуже щаслива бути тією жінкою, якою я сьогодні є. Я не намагаюся змінити себе, а прагну просто бути кращою версією себе,

– зізналася Вікторія Бекхем під час інтерв'ю.

На одному зі знімків вона позувала оголеною, використавши об'ємний піджак як накидку, аби прикрити інтимні частини тіла. Її волосся повністю було вкладене назад, а погляд звабливо направлений в об'єктив камери.



Вікторія Бекхем / Instagram / @victoriabeckham