Напівоголена Зої Кравіц позувала для американського Elle: гарячі фото
Акторка, зірка серіалу "Велика маленька брехня" Зої Кравіц знялася оголеною для лютневого випуску американського Elle. Пристрасна фотосесія відомої акторки та її інтерв'ю стали спражньою окрасою глянцю. Зірка розповіла про боротьбу з булімією, стосунки з Ніколь Кідман та колегами.
На обкладинці журналу Зої позує в чорній сукні з глибоким декольте від Ентоні Ваккарелло. Цей образ підкреслює жіночність та привабливість акторки.
Читайте також: Дар'я Астаф'єва похизувалася струнким тілом: гаряче фото
Зої Кравіц на обкладинці американського Elle / Фото: Elle
На одній із фотографій Зої позує в прикрасі від Sophie Buhai та намисті Prada. Також акторка дала інтерв’ю виданню, в якому розповіла про булімію. Вона потерпала від цієї хвороби після переїзду до Маямі зі своїм батьком Ленні Кравіцем. Тоді зірці було 11 років.
Що відомо про булімію?Булімія — патологічно підвищене відчуття голоду, яке супроводжується деколи слабкістю і больовими відчуттями в надчеревній ділянці. Цей стан інколи поєднується із зниженням відчуття насичення, внаслідок чого виникає потреба в надмірно великих кількостях їжі.
Зої Кравіц для журналу Elle / Фото: Elle
Мені не подобалася моя нова школа. Здавалося, що я не вписуюся в жоден колектив, а навколо було стільки краси. Я була кремезною, зовсім нормальної тілобудови… Але мені було 15, в мене була навдивовижу красива та худенька мама і тато, який зустрічався із супермоделлю. І я була дуже подавленою та відчувала себе незручно,
– поділилася спогадами Зої.
Зої Кравіц / Фото: Elle
Акторка боролася з булімією 10 років: "Тепер я в нормі, але слідкую за цим. Я ніколи не дозволю собі забути цю хворобу".
Під час хвороби Кравіц її батько таємно заручився з Ніколь Кідман. Згодом Ніколь стала колегою Зої по серіалу "Велика маленька брехня". "Я дуже сердилася на неї, коли була підлітком", – зізнається Зої. Проте зараз зірка щаслива, що Ніколь з’явилася у її житті.
Зої Кравіц на фотосесії для глянцю / Фото: Elle
Про колег по серіалу, серед яких Різ Візерспун, Лора Дерн та Шейлін Вудлі, Кравіц каже: "Я багато навчилася у сім’ї "Великої маленької брехні". Всі хотіли, щоб ми конкурували, проте ми чудово ладнали".
,
Зої Кравіц для американського Elle / Фото: Elle