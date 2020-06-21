Шведська модель, "ангел" Victoria's Secret Ельза Госк вкотре похизувалася пікантними формами. Зірка позувала у напівпрозорій сукні і похизувалася стрункими ногами та грудьми.

31-річна знаменитість знає, як привернути до себе увагу. Вона вирішила не втрачати можливості та продемонструвала струнку і спокусливу фігуру. Нові звабливі фото з'явилися на її особистій сторінці в інстаграмі.

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Зірка світових подіумів постала перед камерою у напівпрозорій мінісукні. Вона одягнула її на оголене тіло, чим підкреслила інтимні зони грудей. Поєднала сексуальне вбрання із білими босоніжками на високих підборах. Волосся модель вклала у легкі локони і з одного боку прикрасила зачіску шпилькою. На обличчі зробила макіяж у природних відтінках з акцентом на очах.

Такі світлини неабияк розбурхали мережу. Дівчина викликала активні обговорення не лише своїм пікантним образом, а й позами. Спершу вона сиділа на білосніжному дивані, а потім еротично прогнула спину на ньому і показала оголені груди.



Ельза Госк у напівпрозорій сукні / Instagram / @hoskelsa



Ельза Госк засвітила оголені груди / Instagram / @hoskelsa