Співачка Настя Каменських часто хизується фігурою, над якою так довго працювала. Для червоної доріжки з нагоди 15-річчя "Світського життя" зірка обрала епатажний образ. Вона поєднала напівпрозорий комбінезон з пишною рожевою накидкою.

Настя Каменських завжди дуже ретельно ставилася до своїх концертних образів. Схоже, впродовж карантину в зірки накопичилося чимало ідей для ефектних появ, одну з яких вона нарешті втілила в життя на світській вечірці українського шоу-бізу. Співачка з'явилася у провокативному комбінезоні, який підкреслив всі її принади. Фото вона показала в інстаграм-профілі.

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Артистка обрала обтислий комбінезон чорного кольору з прозорими вставками на ногах та грудях. Відкритість вбрання дозволила Насті Каменських показати підтягнуті ніжки, пружні сідниці та пишний бюст, який виглядав максимально еротично завдяки сміливому декольте. Тендітну талію вона також не залишила непоміченою завдяки вставкам з анімалістичним принтом.

Епатажу й без того зухвалому look додала пишна рожева накидка зі шлейфом з легкої тканини. Саме завдяки їй Настю Каменських у мережі порівняли з зефіркою. Не менш рішучою співачка була й при виборі аксесуарів, які доповнили образ. Хвилясте волосся вона зібрала у високий хвіст, який допоміг акцентувати на насиченому макіяжі та тендітних рисах обличчя.

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