Наполегливо та сексуально: Кендіс Сванепул показала відео з тренування в залі

Аби підтримувати форму та ефектно виглядати на сцені, моделям доводиться старанно працювати над своїм тілом у спортивному залі. Так, "ангел" Victoria's Secret, Кендіс Сванепул, показала своє звичайне тренування, під час якого вона засвітила сексуальні форми.

Фото у спідній білизні, оголене тіло на подіумі чи пікантні рекламні кампанії – все це фанати моделей Victoria's Secret бачили вже неодноразово. Однак що ховається за красивим тілом відомі "ангели" демонструють вкрай рідко.

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Так, Кендіс Сванепул зробила виняток і замість чергової красивої світлини з Тижня моди, до прикладу, чи нової колаборації, опублікувала спекотне відео з тренування в залі.

У ролику вона постала в спортивному кроп-топі та обтислих лосинах. 30-річна супермодель присідала з штангою, гантелями, а також працювала над стрункістю сідниць і стегон. Попри важкість вправ, які модель показувала своїм шанувальникам, вона та її тіло, як завжди, були на висоті.