Напруга та страх: різдвяна листівка Дональда і Меланії Трамп видала секрети подружжя

3109
Дональд та Меланія Трамп: різдвяне фото
Дональд та Меланія Трамп: різдвяне фото / finance.yahoo.com

За традицією, перед новорічними святами Президент США Дональд Трамп та його чарівна дружина Меланія представили офіційну листівку. Проте мила світлина викрила чимало секретів про взаємини подружжя.

Про це повідомила експерт з мови тіла, письменниця Пітті Вуд у коментарі виданню InStyle. За її словами, різдвяне фото Дональда та Меланії Трамп може викривати чимало проблем у президентському шлюбі. 

Читайте також: Дональд і Меланія Трамп влаштували закриту різдвяну вечірку: перші фото

"Можна дуже багатьма жестами показати свою приязнь, турботу, бажання бути разом. Однак тут їх нема", – зазначила Пітті Вуд. 

Письменниця переконує, що перша леді взагалі зайняла так звану захисну позу: її ноги стоять рівно одна коло одної. Про напругу та страх, які відчуває Меланія Трамп, свідчить і зімкнена в кулак рука. Окрім цього, проблеми у сімейному житті видає і усмішка, яка, на перший погляд, є дуже щасливою. 

Вони обидвоє посміхаються, проте роблять це в напруженні: їхні губи розтягнуті у вимушеній позі,
– додала Пітті  Вуд.

Експерт з мови тіла з гумором припустила, що єдина приємність, яку отримали Трампи на зйомці – це те, що не потрібно було демонструвати обійми.

Різдвяна листівка Дональда Трампа та Меланії
Різдвяна листівка Дональда Трампа та Меланії / Instagram

Водночас у мережі захоплено розглядали фото різдвяної листівки Білого дому. Та знайшлись й хейтери, які порадили Трампам наступного року позувати на фоні червоних ялинок, щоб дерева додали хоч трішки тепла їхній світлині. 

Теги: LifeStyle Дональд Трамп Меланія Трамп Новини США
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Не Меган Маркл єдиною: топ-5 принцес, якими захоплюється світ
19 грудня 19:00 Не Меган Маркл єдиною: топ-5 принцес, якими захоплюється світ
Юлія Девда 3113
"Караоке на майдані" закрили: хто з українських зірок підкорював народне шоу
19 грудня 18:01 "Караоке на майдані" закрили: хто з українських зірок підкорював народне шоу
Юлія Михайлова 7847
Католицьке Різдво в Україні 2018: які вихідні дні чекають українців
19 грудня 15:40 Католицьке Різдво в Україні 2018: які вихідні дні чекають українців
15997
Музичні новинки 2018: 10 найкращих альбомів від світових музикантів
19 грудня 10:00 Музичні новинки 2018: 10 найкращих альбомів від світових музикантів
Олена Булан 1088
Топ-7 фільмів геніального Стівена Спілберга, які варто переглянути
18 грудня 19:58 Топ-7 фільмів геніального Стівена Спілберга, які варто переглянути
3709
Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
18 грудня 19:35 Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
15975
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук