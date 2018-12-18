Напруга та страх: різдвяна листівка Дональда і Меланії Трамп видала секрети подружжя
За традицією, перед новорічними святами Президент США Дональд Трамп та його чарівна дружина Меланія представили офіційну листівку. Проте мила світлина викрила чимало секретів про взаємини подружжя.
Про це повідомила експерт з мови тіла, письменниця Пітті Вуд у коментарі виданню InStyle. За її словами, різдвяне фото Дональда та Меланії Трамп може викривати чимало проблем у президентському шлюбі.
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"Можна дуже багатьма жестами показати свою приязнь, турботу, бажання бути разом. Однак тут їх нема", – зазначила Пітті Вуд.
Письменниця переконує, що перша леді взагалі зайняла так звану захисну позу: її ноги стоять рівно одна коло одної. Про напругу та страх, які відчуває Меланія Трамп, свідчить і зімкнена в кулак рука. Окрім цього, проблеми у сімейному житті видає і усмішка, яка, на перший погляд, є дуже щасливою.
Вони обидвоє посміхаються, проте роблять це в напруженні: їхні губи розтягнуті у вимушеній позі,
– додала Пітті Вуд.
Експерт з мови тіла з гумором припустила, що єдина приємність, яку отримали Трампи на зйомці – це те, що не потрібно було демонструвати обійми.
Різдвяна листівка Дональда Трампа та Меланії / Instagram
Водночас у мережі захоплено розглядали фото різдвяної листівки Білого дому. Та знайшлись й хейтери, які порадили Трампам наступного року позувати на фоні червоних ялинок, щоб дерева додали хоч трішки тепла їхній світлині.