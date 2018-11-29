Напрям музики "реггі" включили у спадщину ЮНЕСКО: цікаві деталі

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Напрям музики "реггі" включили у спадщину ЮНЕСКО
Напрям музики "реггі" включили у спадщину ЮНЕСКО / Фото Corey Motta з Unsplash

Для меломанів сьогодні трапилась справжня несподіванка! Реггі-музику офіційно занесли у список усної та нематеріальної культурної спадщини людства. Про це попросили самі представники організації у країні, де зародився музичний напрям – на Ямайці.

Про це повідомляють на CNN.

В ЮНЕСКО зазначили, що реггі-музика заслуговує бути в списку світової спадщини, адже там присутні елементи соулу та неоафриканського стилю, що не притаманно жодному іншому напрямку музики. Також члени організації відзначили батьківщину стилю, Ямайку, назвавши її країною "суміші музичного впливу".

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Першочергово реггі був голосом маргіналів, але тепер ця музика охоплює широкий зріз суспільства, включно з різними гендерами, етнічними та релігійними групами,
– коментують в ЮНЕСКО.


Фанат реггі-музики / Фото Toa Heftiba з Unsplash

Міністер культури Ямайки Олівія Гранж відзначила, що така подія є великим досягненням для країни. Загалом, у нематеріальний список шедеврів від ЮНЕСКО входить 491 "річ" зі 117 країн.

Що відомо про музичний напрям "реггі"? Він сформувався на Ямайці в кінці 1960-х і отримав широкий розголос по світу з початку 1970-х років. Реггі-музику вважають як танцювальною і заспокійливою, так протестною та надихаючою. Пісні даного жанру побудовані на растафаріанській ідеології та місять багато релігійних відсилань, але не всі композиції мають такий глибокий зміст. Музиканти часто співали про зовсім приземлені речі та "розповідали" про любов та побутові проблеми. Ритм реггі створюють за допомогою електрогітари, бас-гітари, ударних, електрооргану та духових інструментів. Найвідомішим представником напряму "реггі" є Боб Марлі, пісні якого лунають досі по всіх радіостанціях світу. 

Теги: LifeStyle Новини культури Музика ЮНЕСКО
Джерело: Lifestyle
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