Сьогодні, 10 червня, відомий співак Віктор Павлік мав одружитися вдруге, проте пандемія коронавірусу змінила плани закоханих. Його наречена Катерина Реп'яхова розповіла подробиці їхнього одруження та публічно зізналася в коханні до артиста.

Зворушливий допис з'явився в інстаграм-профілі нареченої Віктора Павліка. Через карантин та пандемію коронавірусу пара не змогла зібрати гостей на весілля в Дніпрі й перенесла торжество на середину серпня.

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Катерина Реп'яхова зізналася, що саме цей день, 10 червня, вони обрали ще в листопаді минулого року й одразу придбали обручки. Вона зізналася, що з нетерпінням чекає весільної церемонії, адже хоче поділитися коханням з близькими. Дівчина спокійно поставилася до сучасних обставин, які допомогли їй вкотре переконатися, що життя несподіване.

Зараз Катерина прагне лише стабільності, впевненості в завтрашньому дні, здоров'я та добра в серцях людей. Навіть попри скасоване весілля вона вирішила публічно висловити Віктору Павліку своєрідну обітницю. Наречена зізналася співаку в коханні та пообіцяла завжди бути поряд.

Сьогодні моє серце наповнене любов'ю і ніжністю. Я завжди буду поруч, буду підтримкою і опорою для коханого. Моя місія оберігати, підтримувати і берегти твоє життя,

– чуттєво написала Катерина Реп'яхова.

Варто зазначити, що популярний артист замість підготовки до весілля з молодою нареченою проводив час з старшим сином Олександром Павліком та онуком Давидом. До них приєдналася й обраниця зірки. Родина на вихідні відправилася в Затоку, що на Одещинні. Фоловери не скупилися на компліменти Віктору Павліку та наголосили на його разючій схожості з нащадками.