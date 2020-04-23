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Наречена "Холостяка" Нікіти Добриніна розповіла про стосунки з ним: У мене більше немає сумнівів

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Даша Квіткова та Нікіта Добринін / Instagram / @kvittkova

Популярна українська блогерка та наречена Нікіти Добриніна Даша Квіткова поділилася пікантною світлиною та розповіла, за що любить свого обранця. За словами Даші, коханий дарує їй запаморочливе щастя і вона не має сумнівів щодо шлюбу з ним.

Даша і Нікіта активно готувалися до весілля, яке мало відбутися в травні цього року. Проте закохані вимушені були скасувати свято через пандемію коронавірусу. Проте це не заважає їм показувати щирі почуття і висловлювати ніжні слова. Саме так зробила Даша в останній публікації на особистій інстаграм-сторінці

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Квіткова поширила спекотний кадр, який зроблений під час пристрасного поцілунку на ліжку. Нікіта позує на фото з оголеним торсом, а Даша – в мереживній чорній білизні та білих шортах. Її волосся звабливо спадало назад, а на обличчі дівчина зробила природний макіяж. Також наречена зробила манікюр білого кольору.

У відвертому дописі красуня зізналася, як Нікіта змінив її життя і робить по-справжньому щасливою. 

"Я шукала недоліки у своїй фігурі, а він захоплюється нею.
Я не любила своє кучеряве волосся, а йому воно припало до душі.
Я соромилася свого дзвінкого сміху, а він робить все, щоб я сміялася ще голосніше.
Я наносила щодня тональну основу на обличчя, а він просить змити і каже, що я гарніша без неї.
Я боялася заміжжя, а він зробив все, щоб я раділа і чекала з нетерпінням цього дня.
Я зустріла свого чоловіка.
Мені гріють серце всі його вчинки, як він піклується про мене і дбайливо ставиться до всього, що пов'язано зі мною.
Йому цікаво все, що є в моєму житті. Він з повагою ставиться до моїх рідних і друзів.
Він співчутливий і небайдужий.
Він не грає в безглузді ігри, примушуючи мене нервувати і ревнувати.
Будучи зрілим, точно знає, чого хоче від життя, від мене і впевнено йде саме в цьому напрямку, даруючи мені божевільне запаморочливе щастя і надійну опору.
У мене більше немає сумнівів, немає побоювань, адже цей чоловік постійно доводить, що я довірилася йому не даремно. Обожнюю", – зворушливо написала в дописі Даша.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Daria Kvitkova (@kvittkova)

 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Холостяк 9 сезон дивитися онлайн Зіркові романи
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