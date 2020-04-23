Наречена "Холостяка" Нікіти Добриніна розповіла про стосунки з ним: У мене більше немає сумнівів

Популярна українська блогерка та наречена Нікіти Добриніна Даша Квіткова поділилася пікантною світлиною та розповіла, за що любить свого обранця. За словами Даші, коханий дарує їй запаморочливе щастя і вона не має сумнівів щодо шлюбу з ним.

Даша і Нікіта активно готувалися до весілля, яке мало відбутися в травні цього року. Проте закохані вимушені були скасувати свято через пандемію коронавірусу. Проте це не заважає їм показувати щирі почуття і висловлювати ніжні слова. Саме так зробила Даша в останній публікації на особистій інстаграм-сторінці.

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Квіткова поширила спекотний кадр, який зроблений під час пристрасного поцілунку на ліжку. Нікіта позує на фото з оголеним торсом, а Даша – в мереживній чорній білизні та білих шортах. Її волосся звабливо спадало назад, а на обличчі дівчина зробила природний макіяж. Також наречена зробила манікюр білого кольору.

У відвертому дописі красуня зізналася, як Нікіта змінив її життя і робить по-справжньому щасливою.

"Я шукала недоліки у своїй фігурі, а він захоплюється нею.

Я не любила своє кучеряве волосся, а йому воно припало до душі.

Я соромилася свого дзвінкого сміху, а він робить все, щоб я сміялася ще голосніше.

Я наносила щодня тональну основу на обличчя, а він просить змити і каже, що я гарніша без неї.

Я боялася заміжжя, а він зробив все, щоб я раділа і чекала з нетерпінням цього дня.

Я зустріла свого чоловіка.

Мені гріють серце всі його вчинки, як він піклується про мене і дбайливо ставиться до всього, що пов'язано зі мною.

Йому цікаво все, що є в моєму житті. Він з повагою ставиться до моїх рідних і друзів.

Він співчутливий і небайдужий.

Він не грає в безглузді ігри, примушуючи мене нервувати і ревнувати.

Будучи зрілим, точно знає, чого хоче від життя, від мене і впевнено йде саме в цьому напрямку, даруючи мені божевільне запаморочливе щастя і надійну опору.

У мене більше немає сумнівів, немає побоювань, адже цей чоловік постійно доводить, що я довірилася йому не даремно. Обожнюю", – зворушливо написала в дописі Даша.