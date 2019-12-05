Наречена Кіану Рівза пояснила, чому не хоче фарбувати сиве волосся

Після того, як інсайдери західних ЗМІ розповіли про заручини Кіану Рівза з художницею Олександрою Грант, пара потерпає від уваги журналістів та громадськості. Днями обраниця актора вирішила відповісти на найпопулярніше питання у мережі: "Чому вона не фарбує сиве волосся?"

Відповідний допис 46-річна Олександра Грант розмістила на інстаграм-сторінці. Вона зізналась, що бачила реакцію журналістів та мережі щодо її іміджу. Чимало хейтерів заявили, що обраниці Кіану Рівза слід стежити за своїм виглядом, адже тепер вона стала публічною людиною. На всі напади художниця вирішила відверто відреагувати.

Важливо: Кіану Рівз зробив пропозицію 46-річній коханій Олександрі Грант, – ЗМІ

Олександра Грант розповіла, що не має наміру приховувати свою сивину. Як виявилось, таким чином вона намагається вберегти своє здоров'я. За словами художниці, вона посивіла у 20 років. Відтоді наречена Кіану Рівза змінювала досить часто свій імідж, що повпливало на її самопочуття.

"Новина дня... Я посивіла, коли мені було трішки більше, ніж 20... І фарбувала своє волосся у всілякі кольори, поки мій організм не почав реагувати на токсичні барвники. У 30 я дозволила собі залишитися "білявкою"... Мені це подобається, і я підтримую той факт, щоб кожна жінка повинна виглядати, як вона хоче у будь-якому віці. І якщо хтось із них гине через стандарти краси, давайте поговоримо про них", – написала Олександра Грант.

Кохана Кіану Рівза показала підписникам фрагмент статті, у якій йдеться, що фарбування волосся та хімічна завивка можуть викликати рак молочної залози. Вона додала, що статистика просто вражає, тому кожній модниці варто задуматись.

Що відомо про особисте життя Кіану Рівза?

Голлівудський актор Кіану Рівз, який прославився завдяки фільмам "Матриця", жодного разу не був одружений. Але його історія кохання може з легкістю розчулити кожного.

З 1998 року Кіану Рівз зустрічався зі своєю колегою Дженніфер Сейм. Пара не хотіла зв'язувати себе тенетами шлюбу, тому насолоджувалась буднями у помешканні актора в Нью-Йорку. Однак у 2001 році зірка померла в автокатастрофі, а за 2 рок до трагедії Дженніфер Сейм втратила дитину. Подвійне горе змусило Кіану Рівза на деякий час відмовитися від усіх ролей та почати вести життя самітника.

Упродовж десятків років актор уникав публічних виходів та не потрапляв в об'єктиви папараці з дівчиною. Однак все змінилось у 2011 році. Саме тоді в актора розпочались стосунки з Олександрою Грант. Сталось це під час написання книги Ode to Happiness. Через декілька років вони знову зустрілися, аби заснувати невеличке видавництво. На початку 2018-го Кіану Рівз запросив на вечерю в Лос-Анджелесі Олександру та став часто з'являтись із жінкою на публіці. Нещодавно стало відомо, що пара заручилась та готується до скромної церемонії.