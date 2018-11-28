Наречена Кріштіану Роналду облаштовує їхній новий дім до Різдва: зворушливі фото

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Джорджина Родрігес та діти Кріштіану Роналду
Джорджина Родрігес та діти Кріштіану Роналду / Instagram/ @georginagio

Джорджина Родрігес, яка готується стати дружиною відомого футоліста Кріштіану Роналду, поділилась знімками, як вона разом із дітьми готують будинок до Різдва.

24-річна іспанська модель Джорджина Родрігес опублікувала нові знімки на своїй сторінці в Instagram. Наречена Кріштіану Роналду розважає дітей та намагається створити їм затишну атмосферу в новому домі, в який вони переїхали після переходу футболіста в італійський клуб.

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На першому фото Джордина разом з усіма дітьми вмостилися на підлозі на теплому пледі біля ніг великого Санта-Клауса, який традиційно сидить на своєму троні та тримає на руках доньок Кріштіану Єву та Алану.

Джорджина Родрігес та діти Кріштіану Роналду
Джорджина Родрігес із дітьми Кріштіану Роналду / Instagram / @georginagio

На другій світлині помітно, що Джорджина прикрасила підвіконня дому красивими фігурками оленів, ведмедів, сніговиків та подарунків, які оздоблені гірляндами. Близнюки Єва та Матео разом із найменшою донькою Аланою загадково роздивляються новорічні прикраси. Краєвид з вікон їхнього будинку відкривається майже на весь Турин (місто в Альпах, – 24 канал). 

Діти Кріштіану Роналду
Прикрашена квартира Кріштіану Роналду до Різдва / Instagram / @georginagio

Нагадаємо, на початку листопада в мережі почали обговорювати заручини Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес. 24-річна модель опублікувала фото, на якому добре видно діамантовий перстень Cartier на безіменному пальці лівої руки. Вперше дівчина засвітила його на Чемпіонаті світу в червні.

Теги: LifeStyle Кріштіану Роналду Різдво Зіркові романи
Джерело: 24 канал
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