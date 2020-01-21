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Наречена Нікіти Добриніна поділилась деталями весілля: "Не хочемо пишного весілля"

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Дарія Квіткова поділилась деталями весілля / Instagram / @kvittkova

Знаменита пара Нікіти Добриніна і Дарії Квіткової вже почала готуватись до весілля, адже нещодавно головний холостяк країни зробив пропозицію одруження своїй коханій. 21-річна дівчина в мережі поділилась першими деталями весілля.

Наразі закохана пара перебуває на відпочинку на Балі, де й відбулось таке очікуване для Даші освідчення 17 січня. Після пережитих емоцій блогерка в інстаграм-сторіс зізнавалась, що була приємно вражена таким сюрпризом, і хоч очікувала, що це може статись на Балі, вона однаково була зворушена пропозицією Нікіти.

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Допис, поширений Daria Kvitkova (@kvittkova)

 

Згодом Даша Квіткова дала кілька відповідей на питання її підписників про весілля, де поділилась, що не хоче пишного весілля, і планує з нареченим зробити все в колі рідних та друзів. Своє весілля пара запланувала на вересень, але з датою вони поки що не визначились. Щодо організації події, то вони вже звернулись до шести підрядників, які б допомогли їм у створенні незабутнього свята. Щодо місця проведення весілля, то нею стане, скоріш за все, Італія.

Ми дуже не хочемо пишне весілля. Ми хочемо, щоб це було тільки для рідних і близьких друзів. Без зайвого пафосу... По бюджету теж все адекватно. Ми мислимо раціонально… Шалено хочемо весілля в Італії,
– написала наречена Добриніна в інстаграм-сторіс.

Після повернення з Балі у Київ щаслива наречена планує пройтись весільними салонами, щоб обрати омріяну сукню.

"Мені написали з двадцяти салонів, які готові надати, подарувати або пошити моє плаття мрії... Чесно сказати, мені взагалі не хотілось весільних суконь (особливо пишних). Не хотілось до дня освідчення. Хочеться чогось ніжного, лаконічного і не химерного", – розповіла наречена.

Вона додала, що задивляється на весільні сукні бренду Berta, в одному з яких нещодавно позувала Кайлі Дженнер для реклами спільної колаборації з доньою Стормі. Також вона дивиться на сукні у соціальній мережі Pinterest і у її телефоні вже є близько 50 збережених зразків. 


Інстаграм-сторіс Дарії Квіткової / Instagram-Stories / @kvittkova

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Автор: Уляна Журба
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові весілля Холостяк 9 сезон дивитися онлайн
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