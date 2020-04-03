Наречена Нікіти Добриніна поділилася списком улюблених книг та серіалів: поради Даші Квіткової
Наречена популярного українського телеведучого Нікіти Добриніна Даша Квіткова поділилася з прихильниками списком улюблених серіалів та книг. Це чудовий спосіб провести час на карантині з користю.
Багато українських зірок вже порадили шанувальникам, що можна переглянути під час ізоляції. До їх числа долучилася і блогерка Даша Квіткова. Дівчина розповіла, якими кінороботами можна насолодитися вдома, а також назвала улюблену книгу, яку перечитувала 10 разів. Відповідний допис вона опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.
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Тривалий карантин став справжнім випробуванням для багатьох. Знаменитості та лідери думок намагаються хоч якось підбадьорити шанувальників у непростий час та діляться заняттями, які можна зробити на карантині. Серед них – перегляд фільмів та читання книг.
Серіали, які радить подивитися Даша Квіткова:
- Happy!
- "Збій"
- "Фанатик"
Книги, які радить прочитати Даша Квіткова:
- "Страшенно голосно і неймовірно близько" (улюблена книжка Даші)
- "П'ять мов любові"
- "Обійми мене міцніше"
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