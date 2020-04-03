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Наречена Нікіти Добриніна поділилася списком улюблених книг та серіалів: поради Даші Квіткової

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Даша Квіткова / Instagram / @kvittkova

Наречена популярного українського телеведучого Нікіти Добриніна Даша Квіткова поділилася з прихильниками списком улюблених серіалів та книг. Це чудовий спосіб провести час на карантині з користю.

Багато українських зірок вже порадили шанувальникам, що можна переглянути під час ізоляції. До їх числа долучилася і блогерка Даша Квіткова. Дівчина розповіла, якими кінороботами можна насолодитися вдома, а також назвала улюблену книгу, яку перечитувала 10 разів. Відповідний допис вона опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.

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Тривалий карантин став справжнім випробуванням для багатьох. Знаменитості та лідери думок намагаються хоч якось підбадьорити шанувальників у непростий час та діляться заняттями, які можна зробити на карантині. Серед них – перегляд фільмів та читання книг. 

Серіали, які радить подивитися Даша Квіткова:

  1. Happy! 
  2. "Збій"
  3. "Фанатик"

Книги, які радить прочитати Даша Квіткова: 

  1. "Страшенно голосно і неймовірно близько" (улюблена книжка Даші)
  2. "П'ять мов любові"
  3. "Обійми мене міцніше"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Daria Kvitkova (@kvittkova)

   

Автор: Христина Кобак
Теги: Кіно Карантин в Україні 2020 LifeStyle
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