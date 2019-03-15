Наречена Роналду Джорджина Родрігес знялася в сексуальній рекламі білизни

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Джорджина Родрігес
Джорджина Родрігес / Instagram / @georginagio

25-річна аргентинська модель Джорджина Родрігес знялася в рекламі спідньої білизни відомого італійського бренду Yamamay. Нареченій Роналду вдалося підкреслити всі свої достоїнства і похизуватися відмінною формою.

Наречений аргентинської моделі вже декілька років успішно співпрацює з італійською маркою білизни Yamamay, а тепер для рекламної кампанії запросили і саму Джорджину Родрігес. 25-річна дівчина підписала контракт з брендом, ставши бікіні-моделлю.

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Спасибі, що вибрали мене і довірили мені бути частиною вашої чудової родини,
– написала Джорджина на своїй сторінці в Instagram.

Джорджина Родрігес позувала перед камерою фотографа з Барселони Xavi Gordo у червоній білизні. Родзинкою відвертого бюстгальтера був маленький бант між грудьми. Модель дивилась прямо в камеру томливим поглядом, притримуючи рукою пасмо волосся.

 

 
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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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