Наречена Роналду знялася у сексапільних образах в Сен-Тропе: пристрасні фото
25-річна аргентинська модель Джорджина Родрігес відправилася на романтичний відпочинок у Сен-Тропе разом зі своїм коханим, 34-річним футболістом Кріштіану Роналду.
Нові звабливі знімки з відпочинку Джорджина і Кріштіану опублікували на своїх сторінках в Instagram.
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"Канікули у Французькій Рив'єрі з сім'єю", – повідомив про свою літню відпустку футболіст.
На одному з них Роналду з нареченою ніжаться у басейні на приватній яхті і цілуються. Гаряча світлина набрала понад 7 мільйонів вподобань та тисячі коментарів про те, що вони є найкрасивішою парою у світі.
Роналду і Джорджина Родрігес / Instagram / @georginagio
Також Джорджина показала, як вона засмагає на яхті. Кохана Роналду приголомшила армію прихильників розкішною фігурою у чорному купальнику з колекції Yamamay. Як відомо, Родрігес є амбасадором (представником) цього білизняного бренду.
Джорджина Родрігес / Instagram / @georginagio
Джорджина Родрігес / Instagram / @georginagio