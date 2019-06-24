Наречена Роналду знялася у сексапільних образах в Сен-Тропе: пристрасні фото

25-річна аргентинська модель Джорджина Родрігес відправилася на романтичний відпочинок у Сен-Тропе разом зі своїм коханим, 34-річним футболістом Кріштіану Роналду.

Нові звабливі знімки з відпочинку Джорджина і Кріштіану опублікували на своїх сторінках в Instagram.

Читайте також: На суд з усмішкою: кохана Кріштіану Роналду продемонструвала чарівний весняний образ

"Канікули у Французькій Рив'єрі з сім'єю", – повідомив про свою літню відпустку футболіст.

На одному з них Роналду з нареченою ніжаться у басейні на приватній яхті і цілуються. Гаряча світлина набрала понад 7 мільйонів вподобань та тисячі коментарів про те, що вони є найкрасивішою парою у світі.



Роналду і Джорджина Родрігес / Instagram / @georginagio

Також Джорджина показала, як вона засмагає на яхті. Кохана Роналду приголомшила армію прихильників розкішною фігурою у чорному купальнику з колекції Yamamay. Як відомо, Родрігес є амбасадором (представником) цього білизняного бренду.



Джорджина Родрігес / Instagram / @georginagio



Джорджина Родрігес / Instagram / @georginagio