Наречена Віктора Павліка оголосила про можливе перенесення весілля

25-річна обраниця іменитого артиста готується до майбутнього весілля з коханим. Свято мало б відбутися вже 10 червня, проте спалах коронавірусу поставив його під загрозу. Наречена Віктора Павліка Катерина зізналася, що готова перенести церемонію і зберігає спокій.

На особистій сторінці в інстаграмі кохана Віктора Павліка Катерина Реп'яхова досить часто оприлюднює подробиці особистого життя та деталі підготовки до майбутнього весілля. Дівчина зізналася, що молодята будуть змушені перенести свято, якщо пандемія коронавірусу не вщухне.

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Обраниця співака опублікувала розлогий допис, яким пояснила для фоловерів та преси, яка доля чекає її весілля з зіркою. Наречена зазначила, що у випадку, якщо кордони будуть закритими до кінця червня, парі доведеться обирати нову дату для шлюбної церемонії.

Причиною для такого рішення стало те, що багато запрошених гостей зараз проживають в інших країнах: "Мама в Ізраїлі, одна подруга в Москві, одна в Лондоні, одна в Америці". Крім того, молодята стурбовані тим, щоб їхні близькі перебували у стабільному матеріальному становищі, адже не хочуть обтяжувати їх фінансово у період кризи та безробіття.

Сьогодні ми не належимо самі собі, але ми не поспішаємо переносити весілля. Скажу так, я абсолютно спокійна і не бачу приводів для розчарувань,

– написала Катерина Реп'яхова.

Відомо, що весілля Віктора Павліка мало б відбутися 10 червня у колі найближчих та без зіркових колег співака. Церемонію закохані планували провести за межами Києва. Проте наречена зізналася, що у випадку перенесення весілля не стане розсекречувати нову дату.

Що відомо про роман Віктора Павліка?25-річна обраниця 54-річного співака отримала пропозицію від коханого ще 2016 року. Проте пара не поспішала афішувати свої почуття та офіційно оформлювати шлюб. Майже 2 роки Віктор Павлік з Катериною живуть в орендованій квартирі. Дівчина вже подружилась із старшими дітьми артиста, а от молодший Павло відмовляється з нею спілкуватись.