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Наречена Віктора Павліка поскаржилася на осуд шанувальників майбутнього чоловіка

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Віктор Павлік з нареченою Катериною / Instagram / @repyahovakate

Народний улюбленець Віктор Павлік веде активну підготовку до весілля, яке заплановане вже влітку цього року. Знаменитий співак готується піти до вівтаря зі своїм концертним директором Катериною Реп'яховою. Проте, як виявилося, не всім шанувальникам зірки до вподоби його молода наречена.

Стосунки 54-річного українського виконавця Віктора Павліка та 25-річної Катерини Реп'яхової тривають понад три роки. Проте найбільший шквал обговорення викликали плани закоханих нарешті офіційно оформити свої стосунки. Наречена, яка активно готується до майбутнього весілля, повідомила, що потерпає від суспільного осуду та хейтерів у мережі. 

Гаряча тема: Наречена Віктора Павліка розсекретила деталі майбутнього весілля: подробиці

На сторінках свого інстаграму дівчина опублікувала розлогий допис, який став справжнім емоційним вибухом та відвертим публічним зізнанням. Наприкінці січня Віктор Павлік мав касові концерти в Київській області, під час яких його супроводжувала вірна наречена та концертний директор за сумісництвом. Катерина зауважила, що напередодні весілля шанувальники реагують на неї все емоційніше. Крім того, звинувачення дівчини у меркантильності нікуди не поділися. 

Мені стає все складніше. Тому що я стою на квитковому контролі, зустрічаю кожного глядача (це я заможного життя захотіла, заради грошей з ВП). А потім я продаю диски. Вчора я помітила, як жінка знімала мене на телефон, поки я стояла з дисками. І ось я реально не знаю, що робити в такій ситуації. Бігти до неї? Не звертати уваги? Є люди і виховані, які підходять і кажуть: "Ми вас впізнали, ви Катя". А є такі, які розглядають з голови до ніг і думають, що це непомітно,
– висловилася Катерина. 

Дівчина сподівається, що справжні прихильники творчості її нареченого зрозуміють та приймуть його вибір, адже їхньому коханню підвласні будь-які перешкоди.

Нагадаємо, що новини про роман дорослого артиста з юною помічницею сколихнули мережу в червні минулого року. Пара не поспішала оголошувати про свої стосунки та, коли інформація просочилась у ЗМІ, артист підтвердив усі чутки. Сама Катерина зізналась, що ще у 2016 році вона отримала обручку від зіркового коханого. Катерина не приховує, що не всі родичі були в захваті від її обранця. Вони переймались, що співак не покине свою дружину. Однак вона потоваришувала із старшими дітьми артиста. 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Зіркові романи Віктор Павлік
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